V Hitlerjevo rojstno hišo se bo vselila policija, dražba z njegovimi predmeti pa je izzvala proteste 

Hitlerjeva rojstna hiša bo postala policijska postaja, da bi neonacistom preprečili romanje

V rojstno hišo nemškega nacističnega diktatorja Adolfa Hitlerja se bo vselila avstrijska policija. Na tak način naj bi preprečili, da bi hiša postala romarski kraj za neonaciste. Kot je sporočilo avstrijsko notranje ministrstvo, bodo hišo pred vselitvijo policije prenovili. Arhitekturni natečaj na ravni EU bo objavljen še ta mesec.

Z vselitvijo policije v Hitlerjevo rojstno hišo v kraju Braunau am Inn v Zgornji Avstriji se bo zaključil dolgoletni pravni spor med avstrijsko državo in lastnico hiše. Avstrijski parlament je leta 2016 sprejel odločitev o razlastitvi hiše. Lastnica se je pritožila tako zaradi razlastitve kot višine odškodnine. Tožnica je sicer avgusta letos dokončno izgubila primer na vrhovnem sodišču na Dunaju, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Zaključek sodnega postopa je omogočil avstrijski državi, da sprejme dokončno odločitev o nadaljnji usodi hiše, ki bo postala sedež okrajnega policijskega poveljstva ter policijskega inšpektorata Braunau. Potem ko so nekdanji lastnici izplačali 812.000 evrov odškodnine, se je notranje ministrstvo odločilo za objavo arhitekturnega natečaja za obnovo hiše.

Wolfgang Peschorn, avstrijski notranji minister

Po navedbah domačinov so neonacisti doslej pogosto pripotovali v Braunau, da bi se fotografirali pred Hitlerjevo rojstno hišo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"To, da bo hišo v prihodnje uporabljala policija, bi moralo poslati jasen znak, da ta stavba ne bi smela nikoli služiti kot kraj za komemoracijo nacionalsocializma," je na torkovi novinarski konferenci poudaril avstrijski notranji minister Wolfgang Peschorn.

Arhitekturne predloge za obnove hiše, ki bodo prispeli na natečaj, bo ocenjevala neodvisna skupina strokovnjakov, v kateri bodo poleg arhitektov še predstavniki mesta Braunau, državnega stanovanjskega sklada ter narodnega sklada za žrtve nacionalsocializma. Rezultati arhitekturnega natečaja naj bi bili znani v prvi polovici leta 2020.

Hitler (1889-1945) je v trinadstropni hiši v središču mesta, ki leži na meji z Nemčijo, preživel prve mesece svojega življenja. V preteklosti so imeli v Avstriji tudi načrte, da bi njegovo rojstno hišo porušili.

Dražba Hitlerjevih osebnih predmetov izzvala oster protest evropskih Judov

V teh dneh pa je v javnost pricurljala še ena zgodba, povezana z nekdanjim nacističnim voditeljem. Osebni predmeti, ki jih je nekoč uporabljal Adolf Hitler, so se namreč znašli na dražbi v nemškem kraju Grasbrunn blizu bavarske prestolnice München. Evropsko judovsko združenje (EJA) se je na dražbo odzvalo z ostrim protestom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predsednik EJA, rabin Menachem je vse glavne nemške stranke pozval, naj sprejmemo zakon, ki bo prepovedal javno prodajo tovrstnih predmetov. Zahteval je tudi, da bi morali prodajalci razkriti imena kupcev, tako da bi lahko v interesu javne varnosti vlada hranila njihov seznam.

"Skoraj vsak teden se mora EJA odzvati na napade na stavbe naše skupnosti ter, kar je še bolj zaskrbljujoče, na fizične in besedne napade na Jude same. Skrb vzbujajoče je tudi, da Nemčija, ki je na čelu Evrope, beleži povečanje števila protisemitskih napadov," je v pozivu nemškim političnim strankam zapisal Menachem.

Dodal je, da se pravila za prodajo tovrstnih predmetov ne bi smela v ničemer razlikovati od prodaje osebnih predmetov pokojnega voditelja teroristične mreže Al Kaida Osame bin Ladna ali obsojenega norveškega desničarskega skrajneža Andersa Breivika.

"Argument zgodovinskega interesa je zgolj semantika," je še zapisal. Spomnil je tudi, da je v času nacistične Nemčije umrlo šest milijonov Judov.

Dražbo Hitlerjevih osebnih predmetov je pripravila avkcijska hiša Hermann Historica. Kot je po dražbi sporočil njen direktor Bernard Pacher, so v sredo na dražbi prodali približno 80 odstotkov predmetov, med kupci pa so prevladovali muzeji, narodne zbirke ter zasebni kupci "z akademskim interesom za to področje".

Dodal je, da ni v pristojnosti njegovega podjetja, da bi ocenjevalo, kaj bodo kupci naredili z nacističnimi spominki, poudaril pa, da "bi morali preprečiti, da bi prišli v roke napačnih ljudi". "Ne želimo si nobenih skritih nacistov," je še dejal.

Veliko zanimanja je vladalo za luksuzno izdajo Hitlerjevega manifesta Moj boj, ki so ga prodali za 130.000 evrov, kar je dvakrat več od pričakovane cene. Obleko Eve Braun so prodali za 4600 evrov, kar je prav tako skoraj dvakrat več od pričakovane cene.

Dražbe se je v sredo na kraju samem udeležilo več kot 50 oseb, prek svetovnega spleta pa je sodelovalo več kot 500 ljudi.

Med predmeti, ki so se znašli na dražbi, so jedilni pribor, Hitlerjeva podpisana pisma in fotografije nacističnih voditeljev, vključno s samim Hitlerjem, koktajl obleka Hitlerjeve soproge Eve Braun, Hitlerjev klobuk in cigaretnica nacističnega veljaka Hermana Göringa. Veliko zanimanja je vladalo za luksuzno izdajo Hitlerjevega manifesta Moj boj, ki so ga prodali za 130.000 evrov, kar je dvakrat več od pričakovane cene. Obleko Eve Braun so prodali za 4600 evrov, kar je prav tako skoraj dvakrat več od pričakovane cene.

Dražba se je začela v sredo ob 18. uri zvečer in je trajala do 22.15. Danes se nadaljuje spletna dražba, ki se je začela ob 10. uri.

Tokratna dražba ni prva tovrstna dražba omenjene avkcijske hiše. Na podobni so leta 2016 za 275.000 evrov prodali Hitlerjev uniformirani suknjič.

