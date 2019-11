Obvezno cepljenje postaja vse bolj razširjen ukrep

Države spoznavajo, da prostovoljno cepljenje ne zadostuje več za preprečevanje širjenja ošpic

Ošpice

© Dave Haygarth / Flickr

Ošpice še naprej razsajajo po Evropi. Po podatkih Evropskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni ECDC so evropske države do konca septembra letos zabeležile že več kot 12 tisoč primerov te izjemno nalezljive bolezni, največ v Franciji, Italiji in na Poljskem. Zabeleženih je bilo tudi 11 smrtnih primerov. O ustrezni 95-odstotni precepljenosti, ki zagotavlja zadostno raven čredne imunosti in preprečuje širjenje bolezni, poročajo zgolj iz petih evropskih držav – Madžarske, Malte, Portugalske, Slovaške in Švedske.

Nemški parlament je prejšnji teden podprl uvedbo obveznega cepljenja proti ošpicam. Da resno razmišljajo podobnem ukrepu, je konec septembra najavil tudi britanski zdravstveni minister Matt Hancock.

Tudi nemški parlament je prejšnji teden podprl uvedbo obveznega cepljenja proti ošpicam.

Cepljenje bo od marca prihodnje leto v Nemčiji pogoj za vstop v javne vrtce, staršem šoloobveznih otrok pa je zagrožena kazen v višini 2500 evrov, če svojega otroka ne bodo cepili pred vstopom v šolo. Odločanje o ukrepu so pričakovano spremljali ugovori o kratenju individualne svobode, a nemški zdravstveni minister Jens Spahn je bil po poročanju Deutsche Welle neomajen. „Moja predstava svobode se ne konča na ravni posameznika. Svoboda pomeni tudi zaščito pred nepotrebnim tveganjem. In okužba z ošpicami v letu 2019 predstavlja nepotrebno nevarnost.“

Te nevarnosti se v teh dneh zelo dobro zavedajo na pacifiškem otočju Samoa, kjer je od prejšnjega meseca izbruh ošpic zahteval že šest življenj. Oblasti so bile po poročanju časnika Guardian prisiljene razglasiti izredne razmere, zapreti šole in omejiti javna zborovanja, hkrati pa uvesti obvezno takojšnje cepljenje za vse necepljene prebivalce. Stopnja precepljenosti je v državi z 200 tisoč prebivalci le približno dvotretjinska.

Bolezen se je na Samoo in druge pacifiške otoke razširila z Nove Zelandije, kjer so letos zabeležili že več kot 2000 primerov bolezni. Premierka Jacinda Ardern je poleti vse necepljene ljudi celo pozvala, naj se izogibajo Aucklanda, največjega novozelandskega mesta, ki je žarišče izbruha.