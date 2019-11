Peticija, ki opozarja, da ognjemet moti medvedje spanje

Ognjemeti in poki pri živalih povzročijo tesnobo, dolgoročno pa tudi upad rojstev

© pxhere.com

Na Poljskem se je vnela burna razprava zaradi načrta javne televizije TVP, da letošnji novoletni program s koncertom, ognjemetom in vsesplošnim slavjem posname na pobočjih Zakopan, glavnega poljskega zimskega letovišča. To je namreč tudi območje, kjer medvedi uživajo zimski spanec, kritiki pa so prepričani, da živali pri tem ne bi smeli motiti.

Lokalni časopis, ki je javnosti tudi razkril sporne načrte poljske televizije, je zaradi tega sprožil peticijo, ki je do torka zbrala več kot 27.000 podpisov. Že v soboto pa se je skozi samo mesto Zakopane sprehodilo več sto protestnikov, ki so med drugim na nosilih nosili lažnega medveda in od župana terjali, da vso zadevo ustavi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prireditev bi morali po prvotnih načrti posneti v samem središču mesta Zakopane, a kot so povedali na javni televiziji, snemanja, za katero bi morali opremo spraviti na stolpnice, zaradi močnih vetrov tam ne bi mogli izvesti, na zakopanskih pobočjih, ki so del Narodnega parka Tatra, pa jim bodo zaščito pred vetrom nudila drevesa.

Pri TVP so bili ob tem kritični do, kot so navedli, "psevdoekologov". Izpostavili so, da se na pobočjih Zakopan prireja športne dogodke, pa zaradi tega doslej ni bilo nobenih težav.

Ustanovitelj lokalnega časnika Tygodnik Podhalanski Jerzy Jurecki je ob sprožitvi peticije poudaril, da ognjemeti in poki pri živalih povzročijo tesnobo, dolgoročno pa tudi upad rojstev. Ob tem je navedel, da je lani poginil medved, ki ga je iz zimskega spanja zbudil hrup na silvestrski večer.

Predstavnik Narodnega parka Tatre je medtem potrdil, da na območju živijo karpatski medvedi. Njihovo točno število ni znano.