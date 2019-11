»Molitev ne ozdravi na smrt bolnega«

Molitev je lahko koristna, vendar znanstvenih dokazov o tem, da lahko ozdravi na smrt bolnega, ni

Molitev je lahko koristna, vendar znanstvenih dokazov o tem, da lahko ozdravi na smrt bolnega, ni.

Molitev lahko ozdravi na smrt bolnega, ogovarjanje in kletvice pa naj bi škodile zdravju in vodile celo v smrt. Tako je v intervjuju za Nedeljski dnevnik, ki ga je poobjavil Dnevnik.si, zatrdila »ruska profesorica in doktorica kvantne diagnostike« Elene Parigine.

Kako? Molekularni biolog Pjotr Garjajev, s katerim Parigina strokovno in poslovno sodeluje, zatrjuje, da je odkril kvantno zdravilo, ki bi lahko »človeštvu pomagalo, da se reši vseh bolezni in staranja«.

Dr. Igor Švab, dekan ljubljanske medicinske fakultete

Garjajev je po besedah Parigine postavil temelje tako imenovane lingvistično-valovne genetike in ustvaril genetsko matrico, ki tudi po njenem prepričanju pomaga človeškemu organizmu, da se obnovi. Njegov DNK »naj bi razumel zvoke in besede misli ter se prilagodil njihovi vsebini«.

»Molitev je sama po sebi lahko zelo koristna in pogosto ugodno učinkuje pri lajšanju simptomov nekaterih bolezni. Žal pa sama po sebi ne more ozdraviti na smrt bolnega, vsaj znanstvenih dokazov o tem ni,« je pojasnil dekan ljubljanske medicinske fakultete dr. Igor Švab.

