Slavoj Žižek: »Demokratičen socializem je mogoč«

Zakaj je torej Bolivija takšen trn v peti zahodnega liberalnega establišmenta?

Slavoj Žižek in Evo Morales

© arhiv Mladine

Evo Morales je leta 2006 predstavljal upanje, da je drugačen svet mogoč. Njegova zmaga, zmaga levih političnih sil v Boliviji, tistih, ki so v političen proces uspeli vključili do tedaj izločene državljane Bolivije indijanskega porekla, je bila tako navdihujoča, da ga je na inavguraciji obiskal tedanji predsednik Slovenije Janez Drnovšek. Bila sta prijatelja.

Danes, toliko let kasneje Moralesa ni več v Boliviji. Po obtožbah, da je poneveril volitve, se je po vojaškem puču zatekel v Mehiko. V Boliviji je zavladala anarhija. Med seboj so se spopadli demonstranti, podporniki ene in druge politične opcije, vmešala sta se policija in vojska, v spopadih je je umrlo več kot 20 ljudi. Sprememba politike in odhod Moralesa neposredno pomenita, da bodo staroselci znova potisnjeni na obrobje.

O Moralesu je te dni razmišljal tudi Slavoj Žižek. V Independentu se tako v članku »Morales je dokazal, da demokratični socializem deluje«, sprašuje, ali je Morales res podlegel avtoritarni skušnjavi kot toliko levičarjev na oblasti. Zgolj kot medklic - avtoritarna skušnjava je blizu večini oblastnikov, ne glede na njihovo politično prepričanje.

»Radikalna levica je bila v Boliviji na oblasti več kot desetletje, pa se država ni sprevrgla v Kubo ali Venezuelo. Demokratični socializem je možen.«



Slavoj Žižek

Zakaj je torej Bolivija takšen trn v peti zahodnega liberalnega establišmenta? »Razlog je zelo poseben: politično prebujenje predmodernega tribalizma ni prineslo nove različice grozljivke v slogu Sendera Luminosa ali Rdečih Kmerov. Moralesova vladavina ni bila klasična zgodba radikalne levice, ki povzroči razdejanje, ko pride na oblast, in se nato skuša obdržati z avtoritarnimi ukrepi.« Seveda je, tako Žižek, Moralesova vladavina delala napake, a »njegova vlada je ohranila občutljivo ravnovesje med lokalnim delovanjem in sodobno politiko, hkrati se je bojevala za tradicijo in ženske pravice.«

Pregnani Morales naj bi pred leti povedal tole šalo. Gre takole: Ali kdo ve, zakaj v ZDA ni nikoli vojaških udarov. Odgovor je preprost. Zato, ker v Washingtonu ni ameriške ambasade, ki bi jih organizirala.

»Za celotno zgodbo o prevratu v Boliviji bi potrebovali novega Assanga, ki bi razkril tajne dokumente. Morales je bil tak trn v peti liberalcev ravno zato, ker je bil uspešen«, svoje razmišljanje zaključuje Slavoj Žižek. »Radikalna levica je bila v Boliviji na oblasti več kot desetletje, pa se država ni sprevrgla v Kubo ali Venezuelo. Demokratični socializem je možen.«