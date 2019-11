Milijarder Bloomberg prijavil predsedniško kandidaturo

Michael Bloomberg

© Gage Skidmore

Nekdanji župan New Yorka Michael Bloomberg je v četrtek nadaljeval s svojim vstopanjem v predsedniško kandidaturo za volitve leta 2020, čeprav se še ni dokončno odločil, ali bo dejansko kandidiral. Kandidaturo je zaenkrat prijavil zvezni volilni komisiji (FEC).

Prijava pomeni izraz želje, da namerava kandidirati za predsednika ZDA kot demokrat, vendar pa, kot poudarjajo v njegovem štabu, končna odločitev o kandidaturi še ni sprejeta. Prijava pri FEC za zdaj zanj pomeni, da lahko začne zbirati denar za kampanjo iz drugih virov, ne le s svojega bančnega računa. 77-letni Bloomberg je sicer milijarder.

Bloomberg je doslej svoje ime prijavil za glasovnice na demokratskih strankarskih volitvah v Alabami, Arkansasu in Teksasu. Menda namerava v kratkem storiti to še v Georgii in Michiganu. Bloombergu sedanja druščina demokratskih kandidatov ne vzbuja zaupanja, da lahko premagajo Donalda Trumpa in meni, da lahko sam bolje opravi v dvoboju dveh milijarderjev.

Bloomberg načrtuje porabo med 15 do 20 milijonov dolarjev lastnega denarja za registracijo demokratskih volivcev, da bi s tem oslabil Trumpove možnosti za zmago v petih najpomembnejših državah, kjer rezultat ni vnaprej odločen. Pred tem je že sprožil 100 milijonov dolarjev vredno kampanjo oglasov proti Trumpu v štirih državah.

Za registracijo volivcev bo Bloombergov denar namenil Arizoni, Michiganu, Severni Karolini, Wisconsin in celo Teksasu, kjer imajo demokrati iz leta v leto več možnosti za zmago na državni ravni, to je na senatnih, guvernerskih ali predsedniških volitvah.

