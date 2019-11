Čuteče živali, brezčutna politika

Slovenski zakonodajalci domnevno nižjim oblikam življenja ne priznavajo sposobnosti čustvovanja

© pxhere

Vlada je na zadnji seji sprejela spremembe stvarnopravnega zakonika, ki na novo opredeljuje nekatere osnovne pojme, na katerih temelji slovenska zakonodaja. Posebej zanimivo je, da je politika v predlog zakonika vnesla določilo, po katerem so živali končno priznane kot „živa“ bitja. To pa je tudi vse, kar jim je država formalnopravno pripravljena priznati; kot je povedala pravosodna ministrica Andreja Katič, si je njen resor prizadeval za dikcijo, po kateri bi bile živali opredeljene kot "čuteča" bitja, vendar ni uspela prepričati ostalih ministrov in ministric. In tako je slovenska vlada sprejela predlog predpisa, ki še naprej dopušča neomejeno izkoriščanje po mnenju politikov brezčutnih, domnevno nižjih oblik življenja.

Na drugi strani pa v znanstveni srenji že nekaj časa ni več nobenega dvoma, da imajo tudi živali določeno obliko zavesti in da so sposobne doživljanja čustev. Julija 2012 je skupina uglednih nevroznanstvenikov v Cambridgeu sprejela odmevno deklaracijo o živalski zavesti, ki izhaja iz okoli 2.500 raziskav, opravljenih na to temo. V dokumentu so znanstveniki navedli množico primerov čustvovanja pri živalih in med drugim zapisali: „Vrsta dokazov kaže, da ljudje nismo edinstveni v posedovanju nevroloških substratov, iz katerih izhaja zavest. Živali, med njimi sesalci in ptice in mnoga druga bitja, tudi hobotnice, prav tako posedujejo omenjene substrate.“ Povedano preprosteje, medtem ko ni več mogoče dvomiti o čutečnosti mnogih živalskih vrst, tega za večino slovenske politike ne moremo reči.