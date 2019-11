Socialdemokratke za brezplačne kondome in kontracepcijske tablete

Zaščita bi morala biti zagotovljena ne glede na spol, starost, spolno usmerjenost ali izvor

© pxhere.com

Nemška socialdemokratska stranka (SPD) bo na prihajajočem kongresu odločala o predlogu združenja socialdemokratk (ASF) za brezplačne kondome in kontracepcijske tablete. Zaščita med spolnim odnosom ne bi smela biti odvisna od velikosti denarnice, trdijo pri ASF.

"Želimo spodbuditi razpravo o tem, da preprečevanje in zaščita pred spolno prenosljivimi okužbami ne smeta biti odvisna od velikosti denarnice," je dejala predsednica ASF Maria Noichl za tednik Der Spiegel.

V Nemčiji so ženske upravičene do brezplačnih kontracepcijskih tablet do 22. leta starosti.

Zaščita bi morala biti po njihovem mnenju namreč zagotovljena ne glede na spol, starost, spolno usmerjenost ali izvor.

Pri združenju se zavzemajo za brezplačno zaščito, ne glede na vrsto zaščite, ki jo nekdo izbere. Dodatno si želijo zagotoviti še brezplačno svetovanje za izbiro prave zaščitne metode.

V Nemčiji so ženske upravičene do brezplačnih kontracepcijskih tablet do 22. leta starosti. Poleg zagotovitve brezplačne kontracepcije je nujno tudi svetovanje o stranskih učinkih in nevarnostih ter prednostih različnih metod, je še dejala Noichlova.