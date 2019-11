SDS prehitel LMŠ

Janševa SDS se je z dobrimi 15 odstotki podpore prvič po januarju zavihtela na vrh lestvice najbolj priljubljenih strank

Janez Janša, predsednik SDS, med selfijem z "ožjo družino" in madžarskim predsednikom Viktorjem Orbanom

© arhiv Mladine

Stranka SDS je novembra glede na rezultate javnomnenjske ankete Mediane prvič po januarju prehitela LMŠ, poroča Pop TV. SDS bi po anketi volilo 15,4 odstotka vprašanih, medtem ko bi LMŠ volilo 13,8 odstotka vprašanih.

Na tretje mesto se je z 9,5-odstotno podporo uvrstila SD. Sledila je Levica, ki je prejela 8,8 odstotka glasov vprašanih, na petem mestu sledi SNS s 3,6 odstotka glasov anketiranih.

Nova Slovenija je v anketi prejela 3,6 odstotka glasov, Pirati 2,4 odstotka, Desus odstotek in pol, Dobra država in Stranka Alenke Bratušek pa 1,3 odstotka. Več kot petina vprašanih (21,1 odstotka) je bilo neodločenih, desetina (9,9 odstotka) pa ne bi izbrala nobene.

1. SDS 15,4 %

2. LMŠ 13,8 %

3. SD 9,5 %

4. Levica 8,8 %

5. NSi 3,6 %

Javnomnenjska podpora vladi medtem stagnira, vlado podpira 43,7 odstotka vprašanih, nasprotuje pa ji 40,9 odstotka anketiranih, preostali so neopredeljeni.

Med politiki najbolj priljubljen ostaja predsednik države Borut Pahor, ki mu sledi premier Marjan Šarec, tretja pa je evropska poslanka Tanja Fajon.

Na četrtem mestu je slovenski kandidat za evropskega komisarja Janez Lenarčič, sledita mu še evropski poslanec Milan Brglez in predsednik NSi Matej Tonin. Na repu lestvice so zunanji minister Miro Cerar, prvak SDS Janez Janša in vodja Desusa Karl Erjavec.

Javnomnenjsko anketo je za Pop TV opravil Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana na vzorcu 732 polnoletnih prebivalcev Slovenije.