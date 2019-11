Kolinda kot pevka

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je zagrebškemu županu zapela za rojstni dan, kar je na spletu sprožilo val posmeha, saj politiko "estradizira in banalizira do skrajnosti"

Kolinda Grabar-Kitarović



Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je konec prejšnjega tedna zapela "vse najboljše" zagrebškemu županu Milanu Bandiću na zabavi ob njegovem 64. rojstnem dnevu. Dogodek, ki se je zgodil v eni od zagrebških restavracij, je povzročil vrsto različnih komentarjev, na spletu tudi veliko posmeha na račun predsednice države.

Kolinda Grabar-Kitarović je bila deležna največ kritik zaradi protislovnega druženja z Bandićem, ki so se začele že med predstavitvijo njenega programa v kampanji za prihajajoče predsedniške volitve.

Na shodu pred dvema tednoma je med drugim dejala, da "korupcija žre Hrvaško", čeprav je predstavitev programa organizirala vladajoča hrvaška politična stranka HDZ, ki je na zatožni klopi zaradi korupcije v primeru Fimi-media.

V prvi vrsti pa je nagovoru Kolinde Grabar-Kitarević ploskal tudi Bandić, proti kateremu je vloženih več obtožnic zaradi zlorabe položaja, ki imajo močan pridih korupcije. Proti Bandiću je bilo vloženih več kot 200 kazenskih ovadb zaradi domnevnih malverzacij med njegovim dolgoletnim vodenjem Zagreba.

Rojstnodnevna pesem Kolinde Grabar-Kitarović in prisrčne osebne čestitke v petek zvečer so bile očitno zahvala Bandiću, ker ji je izrazil javno podporo v tekmi za nov petletni mandat na Pantovčaku. Bandić je rojstni dan slavil z večerjo, ki so jo organizirali člani zagrebškega društva iz hercegovske občine Čitluk. Tudi Bandić je po poreklu iz Hercegovine.

Hrvaška predsednica je v navdahnjenem nagovoru o povezanosti Hrvaške in Hercegovine povzela tudi dele pesmi spornega pevca Marka Perkovića Thompsona. Med drugim je podarila Bandiću torto, ki je bila okrašena z državnimi obeležji, kar je potem sprožilo tudi vprašanje, kdo je plačal torto.

Iz urada hrvaške predsednice niso želeli odgovoriti na to vprašanje, a so v nedeljo zvečer sporočili, da mediji "nadaljujejo prakso napadanja in posmehovanja". Med drugim so zapisali, da predsednica države lahko prenaša vse osebne napade, a je prosila, da ob tem ne napadajo "njenega naroda niti Hrvaške".

"Jasno povem, da bom znova pela s svojim narodom in nimam namena, da bi se komurkoli opravičevala zaradi tega," je sporočila predsednica. V njenem uradu so še spomnili, da je bila Grabar-Kitarovićeva v petek zvečer tudi na večeru društva Sinjčanov v Zagrebu.

Mediji na Hrvaškem izpostavljajo, da predsednica "estradizir in banalizira politiko do skrajnosti". Zanima pa jih, kako bodo na predsedniških volitvah 22. decembra takšno obnašanje ocenili volivci.

Prav tako poudarjajo, da ni prvič, da ima Kolinda Grabar-Kitarović pristne odnose z obtoženci. Spominjajo, da je rojstnodnevne zabave hrvaški predsednici organiziral tudi nekdaj najmočnejši človek hrvaškega nogometa Zdravko Mamić. Medtem je postal obsojenec in je pobegnil v Bosno in Hercegovino. Obsojen je bil na zaporno kazen zaradi kriminala v nogometnem klubu Dinamo.

Kritike zaradi Bandića so bile celo ostrejše, kot so bile na račun hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, ki ima s pomočjo poslanske skupine Bandićeve stranke dela in solidarnosti stabilno podporo v hrvaškem saboru. Tudi Plenkovića je bilo večkrat slišati, da sta z Bandićem v prijateljskih odnosih, saj se tikata in medsebojno kličeta po imenu.

Na drugi strani pa si je Bandić s podporo vladi v saboru zagotovil podporo svetnikov HDZ v mestni skupščini za svoje projekte.

mmvYm4bd1PE