Sova ovadila Tonina zaradi izdaje tajnih podatkov

TV Slovenija: Sova je Mateja Tonina ovadila, ker je Knovs v poročilu glede prisluškovalne afere v času arbitražnega postopka objavil tajne podatke

Slovenska obveščevalno varnostna agencija (Sova) je po neuradnih informacijah zaradi izdaje tajnih podatkov ovadila predsednika parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Mateja Tonina (NSi), je poročala TV Slovenija.

Šlo naj bi za javno objavo poročila Knovs, ki je preučeval delo Sove v pripravah na arbitražo glede meje s Hrvaško, je poročala TV Slovenija.

Sova je Tonina ovadila, ker je Knovs v svojem poročilu glede prisluškovalne afere v času arbitražnega postopka objavil tajne podatke, ki jih je Sova poslala na Knovs in so postali del poročila. O tem je Sova obvestila tudi predsednika države, predsednika vlade in predsednika državnega zbora.

Tonin je, kot poroča TV Slovenija, dejal, da v poročilu ni nobenega tajnega podatka.