Duhovnika zaradi zlorabe gluhih otrok obsojena na več kot 40 let zapora

Sodišče je obsodilo argentinskega in italijanskega duhovnika zaradi zlorabe več kot 20 gluhih otrok

© Pixabay

V argentinski Mendozi sta bila v ponedeljek obsojena dva duhovnika z inštituta Provolo. Aretirali so ju sicer že pred tremi leti, od takrat naprej sta bila zadržana v priporu. Po podatkih francoske tiskovne agencije AFP naj bi med letoma 2004 in 2016 na inštitutu Provolo za gluhe in gluhoneme otroke spolno zlorabljala žrtve, ki so bile stare med štiri in 17 let. Argentinski duhovnik Horacio Corbacho bo zaradi svojih dejanj v zaporu sedel 45 let, italijanski duhovnik Nicola Corradi pa 42. Pred sodiščem ju je s transparenti pričakala skupina mladih, ki so izkazovali podporo "preživelim iz Provola" in sodbo pozdravili z vzkliki, nekateri tudi s solzami v očeh.

Poleg duhovnikov so zaradi spolnih zlorab obsodili še provolskega vrtnarja Armanda Gomeza, in sicer na 18 let zapora. Na sojenju, ki se je začelo 5. avgusta, je pričalo 13 žrtev. 18-letni Ezequiel Villalonga, eden od zlorabljenih, je za AFP povedal, da je bilo življenje v inštitutu zelo slabo, da se niso ničesar naučili, niti znakovnega jezika, in da niso mogli z nikomer komunicirati.

Na žalost to ni edini primer, ki se je dogajal na inštitutu Provolo, že lani so namreč na 10 let zapora obsodili nekdanjega ministranta Jorgeja Bordona, ki je sam priznal zlorabo 5 otrok, v prihodnosti pa se obetata še dve sojenji.

Preiskujejo tudi ustanovo v La Plati blizu Buenos Airesa, kjer je Corradi delal pred prihodom v Provolo. Tudi v tem primeru je že načrtovano sojenje.