Chomsky: »Še štiri leta Trumpa bi pomenila globalno katastrofo«

Demokratska stranka še vedno nima pravega načrta, kako preprečiti Trumpovo igro z vžigalicami v skladišču eksploziva

Noam Chomsky

© Andrew Rusk / Flickr

Pred nastopom leta 2020, enega najpomembnejših v dosedanji zgodovini ZDA, se zdi, da je le malokdo sposoben ustaviti Donalda Trumpa, ki po za ves svet katastrofalnem prvem mandatu na čelu najmočnejše med državami vnovič naskakuje predsedniški položaj. Demokratska stranka svoje upa polaga na postopek Trumpove odstavitve zaradi zlorabe moči pri dodeljevanju pomoči Ukrajini, toda uspeh "impeachmenta" je vse prej kot gotov. Obenem pa demokrati še vedno niso našli zadosti prepričljivega kandidata oziroma kandidate, ki bi jo na volitvah poslali v boj proti republikanskemu demagogu.

Trumpovi politični nasprotniki se še vedno ne zavedajo, kako resne so razmere; sedanji model kapitalizma se je izpel, podnebne spremembe pa so realnost, ki ogroža obstoj celotnega človeštva.

Stranka namreč na Trumpova skrajna stališča še kar ni pripravljena odgovoriti z lastno radikalizacijo in odločnim obratom v levo; zmerna obdavčitev bogatih, ki jo predlaga Elizabeth Warren, in demokratični socializem Bernieja Sandersa, za demokratsko elito ostajata nesprejemljiva – četudi tako Warrenova kot Sanders med volivci uživata zadosten ugled, da bi lahko porazila Trumpa. Ikona globalne levice, lingvist Noam Chomsky, svari, da se je demokratska stranka ujela v past nedoločenosti. "Če bo elita donatorjev uspela doseči, da bo nominacijo dobil sredinsko usmerjen kandidat, bodo progresivni aktivisti izgubili še poslednje iluzije in ne bodo pripravljeni opravljati dela na terernu, ki je nujno potrebno, da bi preprečili tragedijo, ki bi jo predstavljala nadaljnja štiri leta trumpizma," je posvaril v pogovoru za portal Truthout. "Če pa na drugi strani demokrati nominacijo za predsedniško kandidaturo zaupajo progresivnemu kandidatu ali kandidatki, se zna zgoditi umik sredinskih donatorjev ter njihove moči in bogastva, kar je spet recept za katastrofo."

Po Chomskem je jasno, da se Trumpovi politični nasprotniki še vedno ne zavedajo, kako resne so razmere; sedanji model kapitalizma se je izpel, podnebne spremembe so realnost, ki ogroža obstoj celotnega človeštva. Trump na čelu ZDA kot utelešenje starega plenilskega modela predstavlja eno največjih nevarnosti za celoten planet; legendarni mislec opozarja, da bi "še štiri leta njegove vladavine pomenila začetek konca mnogih oblik življenja na Zemlji, vključno z organizirano človeško družbo".