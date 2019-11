Google slovenskim potrošnikom še vedno ni odgovoril

Leto dni po vložitvi pritožbe proti Googlu potrošniki še brez odgovora

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je pred letom dni pri Informacijskem pooblaščencu zaradi načina sledenja lokacijam uporabnikov vložila pritožbo proti Googlu zaradi kršitve splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR). Kot so sporočili danes, pooblaščenec še vedno ni sprejel odločitve, ali je Google kršil GDPR in ali bo moral plačati globo.

Pritožbo so pri svojih nacionalnih organih po poročanju Reutersa vložile tudi potrošniške organizacije Češke, Grčije, Norveške in Švedske. Sodeč po poročanju medijev tudi te še vedno čakajo odgovore.

Kot so spomnili v ZPS, se organizacije sklicujejo na raziskavo norveške potrošniške organizacije, ki je pokazala, da je Google svoje uporabnike s prevaro pripravil do posredovanja osebnih podatkov, pri čemer uporabniki niso vedeli, kako Google te podatke uporablja.

Monique Goyens, Beuc (Evropska potrošniška organizacija)

Ameriški tehnološki velikan ima svojo glavno evropsko pisarno na Irskem, zato je vodilno vlogo v postopku proti njemu prevzel irski nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Irish Data Protection Commision. Ta bi moral po mnenju Evropske potrošniške organizacije (Beuc) pospešiti delo.

"Kadar podjetja kršijo zakon, bi se morali potrošniki zanesti, da bodo nadzorni organi zaščitili njihove pravice. Vsekakor je pomembno, da so njihove preiskave temeljite in sprejete odločitve dobro utemeljene, vendar bi morali organi za nadzor nad varstvom osebnih podatkov delovati hitreje. Ukrepanje proti tistim, ki ne spoštujejo zasebnosti potrošnikov, v današnjem, hitro razvijajočem se digitalnem svetu, ne bi smelo trajati več let," je po navedbah ZPS dejala Monique Goyens iz Beuca.

Matjaž Jakin iz pravne pisarne ZPS je dodal, da je bil sprejem GDPR pomemben korak v boju za vnovično vzpostavitev nadzora nad osebnimi podatki. "Čas je, da podjetja, kot je Google, ki jim glavni vir dohodka predstavlja izkoriščanje osebnih podatkov ljudi, razumejo, da so se ljudje pripravljeni boriti za svoje pravice," je poudaril.

Podatki o lokaciji lahko razkrijejo veliko o zasebnem življenju ljudi, na primer njihovo veroizpoved (obisk verskih objektov) ali spolno usmerjenost (obiskovanje določenih lokalov). Google te podatke uporablja za profiliranje in usmerjeno oglaševanje ter v številne druge namene, so opozorili v ZPS.