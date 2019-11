Prva ženska po 150 letih, ki je dobila to priložnost

Olga Neuwirth bo na oder dunajske opere postavila delo Virginie Woolf Orlando, ki velja za prvo delo o transspolnosti v angleškem jeziku. S tem bo po 150 letih postala prva ženska skladateljica, ki bo svojo stvaritev lahko predstavila v konzervativni dunajski operi.

Olga Neuwirth se bo zapisala v zgodovino

© WikiCommons

Opera je bila v članku, ki ga je Charlotte Higgins napisala za Guardian, oklicana za najbolj mizogino umetnostno zvrst – predvsem zaradi krutih usod, ki v kanoničnih opernih delih (ki so jih seveda napisali moški) doletijo ženske junakinje. Aida umre, Madama Butterfly se ubije, Carmen je umorjena, Lucia di Lammermoor ubije svojega moža, znori in se ubije in tako dalje v nedogled. Tudi skladateljice so v svetu vrhunske opere v manjšini; ena od njih je denimo Olga Neuwirth, Avstrijka, ki je pri glasbeni predstavi Bählamms Fest v devetdesetih sodelovala z eno najbolj priznanih (in kontroverznih) avstrijskih pisateljic, Nobelovo nagrajenko in feministično ikono Elfriede Jelinek. Jelinek je napisala tudi libreto za njeno opero, ki je tematizirala otroško zlorabo s strani nacističnega zdravnika in bi morala biti leta 2004 uprizorjena v dunajski operni hiši, vendar je vodstvo libreto zavrnilo.

Zato pa bo opera Olge Neuwirth – žal ne tista, pri kateri je sodelovala z Jelinekovo – na Dunaju na ogled to sezono, s čimer bo postala prva ženska po sto petdesetih letih, katere opera je našla pot v slovito institucijo (v newyorški metropolitanski operi so podobno »tradicijo« prekinili leta 2016, ko so se prvič po sto trinajstih letih odločili za uprizoritev opere finske skladateljice Kaije Saariaho). Neuwirthova bo na oder postavila delo Virginie Woolf Orlando, ki velja za prvo delo o transspolnosti v angleškem jeziku. Glavni lik Orlando je na začetku knjige namreč 30-letni moški v elizabetinski Angliji, na koncu pa 36-letna ženska leta 1928, kar je leto izida knjige.

Glavni lik Orlando je na začetku knjige 30-letni moški v elizabetinski Angliji, na koncu pa 36-letna ženska leta.

»Ta knjiga je bila ena mojih najljubših, odkar sem jo pri petnajstih prvič prebrala,« pravi skladateljica. »Orlando je izjemno človeško bitje, ki se sprašuje o vseh vrstah dvojnosti in občuti stanje vmesnosti tako v življenju kot v umetnosti. To je delo o svobodi govora, o tem, da si lahko, kar si, da izbereš identiteto, ki ti ustreza in se ne pustiš predalčkati glede na to, ali si moški ali ženska.«

Skladateljica je tudi v ustvarjalno ekipo predstave vključila večinoma ženske: libreto je napisala skupaj z dramatičarko Catherine Filloux, režiserka je Polly Graham, za kostumografijo pa bo poskrbela Rei Kawakubo, ustanoviteljica modne znamke Comme des Garçons.