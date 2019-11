Jens Glüsing | foto: Profimedia

Evo Morales, bolivijski predsednik na begu: »Za socialno pravičnost se splača umreti«

Dolgoletni bolivijski predsednik Evo Morales je zbežal v izgnanstvo v Mehiko. Tam je v intervjuju med drugim pojasnil, kako je prišlo do prevrata in kdaj se bo pripravljen vrniti v domovino.

Prvi predsednik indijanskega rodu v bolivijski zgodovini, 60-letni Evo Morales, se je na ta položaj prebil s položaja nekdanjega vodje sindikata pridelovalcev koke. Je simbolna osebnost latinskoameriške levice, državo pa je vodil od leta 2006 do prisilnega umika pred štirinajstimi dnevi.

Opazovalci Organizacije ameriških držav so ob njegovi četrti izvolitvi 20. oktobra ugotovili nepravilnosti in zaradi tega so izbruhnili nasilni nemiri. Vojska ga je nato pozvala k odstopu. Morales se je zbal za življenje in je zbežal v Mehiko. Zdaj živi na tajnem naslovu v tamkajšnji prestolnici. Vlada mu je odobrila osebne stražarje in blindirano terensko vozilo.

Gospod Morales, kako naj vas nagovorimo? Gospod nekdanji predsednik?