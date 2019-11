»Prsni vsadki absolutno niso za vse življenje«

Zdravniki o težavah s prsnimi vsadki največkrat poročajo proizvajalcem, ne pa pristojnemu nacionalnemu organu, kar je v nasprotju z zakonom o medicinskih pripomočkih

Nihče ne ve, koliko zapletov s prsnimi vsadki je v Sloveniji. Naša sogovornica Marija je neurejenost področja izkusila na lastni koži. Večkrat.

Med odraščanjem je bila zaradi majhnih prsi zelo nesrečna. V svojem telesu se je želela počutiti bolje, zato se je pri devetnajstih odločila za povečanje. Toda prsni vsadki so danes 47-letni sogovornici, imenujmo jo Marija, življenje tudi zelo otežili. Ni edina.

Na operacijo je v skoraj treh desetletjih morala kar trikrat. Prva kirurginja je o morebitnih zapetih, razen o krvavitvi po operaciji, ni seznanila.

"Kolikšna točno je verjetnost zapletov, ne vemo, ker ni vseh podatkov. Če ni registra, lahko samo ugibamo, kaj se dogaja."



Dr. Uroš Ahčan

Na drug poseg je odšla k priznanemu kirurgu, ki ji je dejal, da so prsni vsadki Allergana za vse življenje. Ko je vsadek 12 let kasneje počil, je kot iz topa izstrelil, da garancija velja za deset let.

Kolikšna je verjetnost zapletov in koliko jih je, ne vemo. Zdravniki o težavah s prsnimi vsadki največkrat poročajo proizvajalcem, ne pa pristojnemu nacionalnemu organu, kar je v nasprotju z zakonom o medicinskih pripomočkih. Če ni registra podatkov, lahko samo ugibamo, kaj se dogaja.

