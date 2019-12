Ko želi skrajna desnica nagovoriti sredinske volivce

AfD želi nagovoriti sredinske volivce in se pripraviti na sodelovanje v vladi. Vodilni člani te skrajno desne stranke so še pred kratkim memorial holokavstu v Berlinu označili za "spomenik sramoti".

Novi sopredsednik skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) Tino Chrupalla je člane stranke pozval, naj v prizadevanjih, da bi nagovorili tudi sredinske volivce, uberejo zmerno politiko. Nove volivce je po njegovih besedah mogoče nagovoriti le na razumen način in s prepričljivo vsebino. Stranko pa želi, kot je dejal, pripraviti na vstop v vlado.

"Sredinske volivce lahko dosežemo le na razumen način," je na današnjem delu kongresa stranke dejal Chrupalla. Skrajno desna stranka, ki je trenutno vodilna opozicijska stranka v spodnjem domu nemškega parlamenta, bi po njegovih besedah v nekaj letih lahko postala "zelo resna politična sila".

Največji potencial Chrupalla vidi v konservativnem političnem polu, prav tako si bo prizadeval nagovoriti več ženskih volivk. Vendar pa je nove volivce mogoče nagovoriti le s prepričljivo vsebino, je povedal.

Chrupalla je bil v soboto na kongresu AfD poleg Jörga Meuthena izvoljen za sopredsednika stranke. 44-letni poslanec v zveznem parlamentu je veljal za kompromisnega kandidata in je lahko računal tako na podporo skrajnega krila AfD kot tudi za zmerne člane stranke. 58-letni Meuthen pa predstavlja zmerni del stranke in drži distanco do radikalnega dela AfD.

Pozivi k zmernejši politiki so v radikalnejšem krilu sicer pogosto naleteli na odpor bolj skrajnih članov. Takšen je denimo tudi šef AfD v nemški zvezi deželi Turingiji Björn Höcke, ki je med drugim memorial holokavstu v Berlinu označil za "spomenik sramoti". V nemilosti se zaradi ostrega jezika v minulih letih znašel tudi prejšnji vodja stranke Alexander Gauland.

Chrupalla je kljub bistveno bolj skrajnim nagovorom na sobotnem kongresu poudaril, da želi stranko pripraviti na sodelovanje v vladi. Osrednje politične stranke so namreč doslej v celoti zavračale razmislek o koaliciji z AfD, tako na zvezni kot na državni ravni.