Pahor: »Ustavni sodniki naj svoje spore rešijo brez naše pomoči«

Predsednik republike Borut Pahor je komentiral nesoglasja med Knovsom in Sovo ter spore med ustavnimi sodniki

Predsednik republike Borut Pahor je v oddaji Politično na TV Slovenija spregovoril o poročilu Knovsa o zapletih pri arbitraži. Dejal je, da "samo poročilo koristi državi, ker ugotavlja, da ni bilo nobenih navodil države glede sodelovanja med arbitrom in agentko". Ker pa lahko sosednja država ali kdo tretji vzame iz poročila le, kar mu koristi, ta hip Sloveniji ni koristilo, je dodal.

Poročilo je napelo tudi odnose med Slovensko obveščevalno varnostno službo (Sova) in komisijo DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Sova je namreč policiji in tožilstvu zaradi objave javnega dela poročila naznanila sum izdaje tajnih podatkov.

Pahor je zaradi zaostrenih razmer predlagal predsedniku vlade Marjanu Šarcu sklic seje sveta za nacionalno varnost, ker je menil, "da bi lahko v dialogu razčistili kakšno stvar, ki bi omogočila, da bi obveščevalna služba lahko delala svoje in bi se vršil nad njo demokratični nadzor brez teh napetosti". Šarec njegovemu "nasvetu", kot je to poimenoval Pahor, sicer ni sledil, Pahor pa to spoštuje.

"Vedno bom zagovarjal demokratični nadzor nad obveščevalnimi službami, hkrati pa dobro razumem vlogo, ki jo ima Sova za zagotavljanje nacionalne varnosti in zaščito nacionalnih interesov."



Borut Pahor, predsednik RS

V včerajšnjem pogovoru za oddajo Politično na TV Slovenija je komentiral tudi očitke, da se je s tem pozivom postavil na stran Knovsa. "Vedno bom zagovarjal demokratični nadzor nad obveščevalnimi službami, hkrati pa dobro razumem vlogo, ki jo ima Sova za zagotavljanje nacionalne varnosti in zaščito nacionalnih interesov," je poudaril in dodal, da je zanj zato pomembno, da obe opravljata svoje delo. Želi pa si, da bi se razmere uredile, saj "zdaj to ni najbolje".

Komentiral je tudi spore med sodniki na ustavnem sodišču, saj je bilo precej sodnikov imenovanih v času njegovega mandata. Predsednik je dejal, da si ne drzne posegati v njihovo avtonomijo. "V ustavnem sodišču so ugledni ljudje. (...) Če znajo rešiti najbolj usodna ustavnopravna vprašanja, bodo znali sami, brez naše pomoči, rešiti tudi nekatere spore," je prepričan.

Glede pogajanj o spremembah volilnega sistema, ki jih vodi, pa je dejal, da so prišli zelo daleč, a se pred zadnjim krogom odločil za kratek suspenz, ker je menil, da ne bo napredka. Je pa zato v pismu pozval tiste, ki zagovarjajo uvedbo prednostnega glasu, da preverijo, ali imajo v DZ 60 glasov.