Kitajska uvedla sankcije proti ZDA ...

... zaradi podpore protestom v Hongkongu

© Mohamed Hassan / Pixabay

Kitajska je zaradi ameriške zakonodaje v podporo demokratičnemu gibanju v Hongkongu danes uvedla sankcije proti ZDA. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva v Pekingu, do nadaljnjega ne bodo odobrili postankov ameriških vojaških ladij za obnovitev zalog. Napovedali so tudi sankcije proti nekaterim nevladnim organizacijam s sedežem v ZDA.

"V odgovor na neodgovorno ravnanje ameriške strani se je kitajska vlada odločila, da od danes ne bo več pregledovala prošenj za postanke ameriških vojaških ladij za obnovitev zalog," je včeraj za medije povedala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Chunying.

Napovedala je tudi uvedbo sankcij proti nevladnim organizacijam s sedežem v ZDA, ki so se "neprimerno" vedle v zvezi s protesti v Hongkongu. Med njimi so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP organizacije Human Rights Watch, Freedom House in National Endowment for Democracy.

Hua Chunying, predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva

Predlog zakona o človekovih pravicah in demokraciji v Hongkongu izraža podporo demokratičnemu gibanju v tej nekdanji britanski koloniji, hkrati pa pod vprašaj postavlja status ozemlja s trgovinskimi ugodnostmi, ki so ga ZDA odobrile temu mestu na jugu Kitajske. Predsednik ZDA bo moral v skladu z zakonom vsako leto pregledati ta status.

Novo zakonodajo sta konec novembra potrdila oba domova ameriškega kongresa, minuli teden pa je jo podpisal tudi predsednik Donald Trump.

Ločeni zakon prepoveduje prodajo solzivca, gumijastih nabojev, vodnih topov in lisic hongkonški policiji.

Kitajska meni, da se zakonodaja nesramno vmešava v kitajske notranje zadeve ter podpira nasilno kriminalno obnašanje protikitajskih sil v Hongkongu.