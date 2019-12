Uvedba kamer za zaznavo uporabe telefona za volanom

Kamere precizno zajamejo fotografijo sprednje kabine vozil in zaznajo morebitno uporabo mobilnih telefonov

© pxhere.com

V avstralski zvezni državi Novi Južni Wales so v nedeljo začeli uvajati kamere, ki zaznajo uporabo telefona za volanom. Z najsodobnejšo tehnologijo nameravajo ujeti prekrškarje, ki jih bo lahko doletela globa v višini od 344 avstralskih dolarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V najbolj poseljeni avstralski zvezni državi so v nedeljo v uporabo dali sisteme kamer, ki precizno zajamejo fotografijo sprednje kabine vozil in zaznajo morebitno uporabo mobilnih telefonov. "Te kamere bodo zaznavale nezakonito uporabo telefona kjerkoli, kadarkoli," je danes sporočili vlada Novega Južnega Walesa.

Vlada je sistem testirala od januarja do junija in ugotovila, da so prenosne kamere zanesljive v vseh vremenskih pogojih. V tem času so zaznale več kot 100.000 prekrškarjev, ki so za volanom uporabljali telefon.

Prve tri mesece bo sistem voznike s svetlobnim napisom le opozoril na prekršek, po tem obdobju pa bodo na dom dobili globo, ki se začne pri 344 avstralskih dolarjih (211 evrov).

Po zvezni državi, tudi v Sydneyju, bodo namestili 45 prenosljivih kamer.

Od leta 2012 so v Novem Južnem Walesu zabeležili 182 prometnih nesreč z žrtvami, v katere je bil vpleten voznik, ki je uporabljal telefon. V teh nesrečah je po podatkih lokalnih oblasti 13 oseb izgubilo življenje, 243 pa jih je bilo poškodovanih.

ZlvJLwUHiIk