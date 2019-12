#29Leaks: Luksuzni avtomobili na davčnem vrtiljaku

Dokumenti, ki jih je pridobil Oštro.si, razkrivajo domnevno kriminalno združbo, ki naj bi prek Slovenije na Hrvaško uvozila 86 luksuznih avtomobilov in utajila več kot dva milijona evrov. Kako je vse skupaj potekalo?

© Ilustracija: Svetlana Tiourina

Marko Hribovšek je julija 2016 spisal elektronsko sporočilo, polno slovničnih napak in zatipkanih besed. Za svojo stranko je želel ustanoviti podjetje v Veliki Britaniji. Mudilo se mu je.

Prejemnik sporočila je bil Oliver Hartmann iz britanskega podjetja Formations House, ki se ukvarja z ustanavljanjem in upravljanjem podjetij za druge.

Formations House je v središču mednarodnega novinarskega preiskovalnega projekta #29Leaks (#29pobeglih) o pobeglih dokumentih te družbe. Pridobila jih je aktivistična skupina Distributed Denial of Secrets in jih delila z mrežo nepridobitnih novinarskih centrov OCCRP, med njimi tudi s slovenskim nepridobitnim medijem Oštro.si.

Hribovšek je kot dokazilo o prebivališču stranke pripel kopijo računa za zastopanje v kazenski zadevi, v kateri je bil bodoči lastnik nove družbe obtožen poslovne goljufije. Hartmanna to ni zmotilo. V nekaj dneh je v Londonu ustanovil podjetje SAPP UK Limited.

»Nikoli nisem imel opravka s sumljivo stranko.«



Oliver Hartman, Formations House

Ta stranka je bil podjetnik Matija Iskra, ki je danes, dobra tri leta pozneje, poleg Tomaža Stoparja, osumljenec kriminalne združbe, ki naj bi pri uvozu 86 luksuznih avtomobilov na Hrvaško prek Slovenije po ugotovitvah hrvaških oblasti utajila vsaj 2,2 milijona evrov.

Podjetja, ki so si izmenjevala lastništvo nad avtomobili in domnevno izdajala ponarejene račune naj bi vodili slamnati direktorji »v slabem finančnem in zdravstvenem stanju«, pravijo hrvaški organi pregona v dokumentu, ki so ga pridobili na Oštru.si

Preiskovanje novinarjev je poleg tega potrdilo povezave nekaterih vpletenih iz skupine tako imenovanih pogrebnikov podjetij ali »orionovcev«.

Zgodbo o luksuznih avtomobilih na davčnem vrtiljaku si lahko preberete na nepridobitnem spletnem mediju Oštro.si.