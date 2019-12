Luksuzni avtomobili na davčnem vrtiljaku

Dokumenti Oštra.si razkrivajo domnevno kriminalno združbo, ki naj bi prek Slovenije na Hrvaško uvozila 86 luksuznih avtomobilov in utajila več kot dva milijona evrov. Kdo naj bi bil vpleten in kako naj bi skupina utajila davke?

© Ilustracija: Svetlana Tiourina

Marko Hribovšek je spisal elektronsko sporočilo, polno slovničnih napak in zatipkanih besed. Iz sporočila je mogoče razbrati, da se je mudilo. Njegova stranka je potrebovala podjetje v Veliki Britaniji. Ker ni bilo prvo, ki ga je Hribovšek dal ustanoviti v tej državi, je sporočilu samoiniciativno dodal še kopijo potnega lista lastnika in dokaz o njegovem prebivališču.

E-sporočilo je bilo za Oliverja Hartmanna, tedanjega direktorja poslovnega razvoja pri družbi Formations House iz Londona, eni od mnogih, ki se v Veliki Britaniji ukvarjajo z ustanavljanjem in upravljanjem podjetij za druge. Hribovšek je prek Hartmanna ustanovil vsaj sedem britanskih podjetij za različne Slovence.

Formations House je v središču mednarodnega novinarskega preiskovalnega projekta 29Leaks (29pobeglih) o »pobeglih« dokumentih te družbe, s katerimi so se več mesecev ukvarjali novinarji 20 medijev v 16 državah, tudi nepridobitni spletni medij Oštro.si.

»Nikoli nisem imel opravka s sumljivo stranko.«



Oliver Hartman, Formations House

Eno od podjetij, ki so jih ustanovili pri Formations House, naj bi domnevna kriminalna združba uporabila pri uvozu 86 luksuznih avtomobilov prek Slovenije na Hrvaško. Pri tem naj bi po ugotovitvah hrvaških oblasti utajila vsaj 2,16 milijona evrov. Domnevno kriminalno združbo, ki naj bi jo vodila prvoosumljeni Matija Iskra in drugoosumljeni Tomaž Stopar, sta januarja letos razbili slovenska in hrvaška policija.

Preiskovanje novinarjev je poleg tega potrdilo povezave nekaterih vpletenih iz skupine tako imenovanih pogrebnikov podjetij ali »orionovcev«. Ne samo da so v shemi za uvoz avtomobilov uporabljali sorodne metode, kot so jih orionovci, temveč se v ozadju hrvaških podjetij pojavljajo nekateri isti posamezniki.

Med temi je razvpiti ljubljanski podjetnik Rok Furlan z vzdevkom Tyson, ki bi mu lahko rekli veteran med osumljenci za domnevno sumljiv uvoz vozil.

