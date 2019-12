Ameriški ustavni pravniki podpirajo ustavno obtožbo predsednika Trumpa

Sodba pravnikov s štirih univerz je bila za Trumpa uničujoča, saj so vsi z izjemo enega, zagotavljali, da je predsednik ZDA zlorabil svoj položaj in menili, da če proti njemu ne bodo uvedli ustavne obtožbe, ne vedo, zakaj je ta možnost sploh v ameriški ustavi

Donald Trump ... zaenkrat še predsednik ZDA

© Gage Skidmore / Flickr

Ustavni pravniki in strokovnjaki so včeraj na nadaljevanju postopka preiskave pred ustavno obtožbo predsednika ZDA Donalda Trumpa v predstavniškem domu kongresa javnosti pojasnili, zakaj si Trump zasluži ustavno obtožbo in odstavitev s položaja (impeachment).

Sodba pravnikov s štirih univerz je bila za Trumpa uničujoča, saj so vsi z izjemo enega, zagotavljali, da je Trump zlorabil svoj položaj in menili, da če proti njemu ne bodo uvedli ustavne obtožbe, ne vedo, zakaj je ta možnost sploh v ameriški ustavi.

Trump, ki je bil v Veliki Britaniji na vrhu Nata, je medtem ponavljal, da je postopek nelegitimen. Že pred tem je sicer zavrnil svojo udeležbo in udeležbo svojih odvetnikov na obravnavi.

