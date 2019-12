VIDEO: Voditelji Nata so se norčevali iz Trumpa

Videoposnetek, ki je zaokrožil svet

Voditelji Nata med pogovorom o Trumpu, ne vedoč, da jih snema kamera

© YouTube

Voditelje Velike Britanije, Kanade, Francije in Nizozemske so zasačili s kamero, ko so se v torek na sprejemu v okviru vrha Nata v Buckinghamski palači norčevali iz dolge novinarske konference predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ta je kanadskega premierja Justina Trudeauja označil za dvoličneža in sporočil, da po vrhu ne bo imel novinarske konference.

Posnetek britanskih gostiteljev so prvi opazili pri kanadski televiziji CBS, ki mu je tudi dodala podnapise in posnetek objavila na svojem profilu Twitter.

"Si pozen zaradi tega," je na posnetku britanski premier Boris Johnson vprašal francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Nakar se je vmešal kanadski premier Justin Trudeau in dejal, "da je bil pozen, ker je imel iznenada 40-minutno novinarsko konferenco".

VxtdCeg7VPE

Pred tem sta se Macron in Trump srečala na pogovoru, kasneje pa imela dolgo novinarsko konferenco s številnimi vprašanji, na katerih sta zagovarjala zelo različno stališča glede Nata in trgovanja.

Na posnetku, ki ga je objavila kanadska televizija, očitno Macron pripoveduje anekdoto, ko se skupini pridružita še britanska princesa Anne in nizozemski premier Mark Rutte. Francoski voditelj je v kamero obrnjen s hrbtom in se ga zato ne sliši.

"A seveda, seveda, je naznanil," je še dejal nasmejan Trudeau in dodal, da "si samo gledal, kako je njegova ekipa izbuljila oči".

sXmoZyTQDfY

Trump je v današnjem odzivu na to dejal, da je Trudeau dvoličen. "Mislim, da je dober mož, vendar drži, soočil sem ga z dejstvom, da ne namenja dveh odstotkov BDP za obrambo, in mislim, da ni prav vesel zaradi tega," je dejal novinarjem na srečanju z nemško kanclerko Angelo Merkel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odpovedal je tudi novinarsko konferenco, ki je bila načrtovana po koncu vrha Nata v Londonu. "Po koncu srečanj se bom vrnil v Washington. Ne bom imel novinarske konference ob zaključku Nata, ker smo jih v zadnjih dveh dneh imeli toliko," je zapisal na Twitterju.

Trump je že lani na vrhu Nata ignoriral običajni protokol in izkoristil svoja srečanja z zavezniki za odgovarjanje na številna novinarska vprašanja.

q-YLrPITJF0