Kaj sporočajo nove fotografije severnokorejskega voditelja na belem konju

Ali simbolizmu sledi pomembno politično sporočilo?

Severnokorejski predsednik na belem konju

© YouTube / CNN

Severnokorejski mediji so danes objavili nove fotografije severnokorejskega voditelja Kim Jong-una, kako na belem konju jaha na zasneženi sveti gori Paektu. Strokovnjaki menijo, da gre za podobe, polne simbolizma, ki bi jim lahko sledilo pomembno politično sporočilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na fotografijah je Kim v rjavem plašču na belem konju z zlatim okrasjem, kako jaha na čelu skupine jezdecev v zasneženem gozdu. Ob njem je njegova soproga Ri Sol-ju, za njim pa nekaj visokih severnokorejskih predstavnikov. Severnokorejski mediji so objavili tudi fotografije voditelja na vrhu gore Paektu. Kdaj so bile fotografije posnete, ni znano.

Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je poročala, da je Kim obiskal več zgodovinsko pomembnih krajev in se povzpel na goro Paektu ter "pustil sveto sled na revolucionarnih bojiščih" ter gazil "po deviškem snegu do kolen". Gora Paektu, speči ognjenik ob meji s Kitajsko, velja za simbol severnokorejske vladajoče družine. Na njej naj bi se rodil oče sedanjega voditelja, leta 2011 preminuli Kim Jong-il.

Politični analitiki menijo, da gre za fotografije, polne simbolizma, ki bi jim lahko sledilo pomembno politično sporočilo. Kim pogosto obišče goro Paektu, preden oznani pomembne spremembe politik.

Fotografije so prišle v javnost dan po tem, ko je Severna Koreja ZDA namenila prikrito svarilo sporu glede jedrskega programa. Severnokorejsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je "povsem odvisno od ZDA, kakšno božično darilo si bodo izbrale". Pjongjang je namreč Washingtonu iztek leta postavil kot rok za ponudbo glede umika sankcij, s čimer Severna Koreja pogojuje nove pogovore.

CNN: Kaj sporoča severnokorejski predsednik na konju na sveti gori?

© CNN / YouTube

Strokovnjaki za Severno Korejo in južnokorejski mediji te izjave namestnika severnokorejskega zunanjega ministra Ri Thae-songa vidijo kot prikrito grožnjo, da bi Severna Koreja lahko umaknila svoj moratorij na jedrske poskuse in preizkuse raket z dolgim dosegom.

Pogovori med ZDA in Severno Korejo Pjongjang in Washington o severnokorejskem programu jedrskega orožja in gospodarskih sankcijah so zastali februarja, po drugem srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong-una.

Strani se nista mogli dogovoriti o nadaljnjih korakih v smeri umirjanja napetosti in Severna Koreja je odtlej v morje izstrelila že več raket.

Pjongjang je jasno nakazal, da ni zainteresiran za nove pogovore, dokler Washington zavrača umik sankcij oz. ne predstavi s tem povezane ponudbe. Rok glede tega je Severna Koreja ZDA postavila do konca leta.

htReUQM_7iw