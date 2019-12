Zaradi epidemije ošpic začeli množično cepljenje

Dvodnevno množično cepljenje prebivalca zaradi 62 smrtnih žrtev ošpic

Na Samoi so zaradi epidemije ošpic, ki je doslej zahtevala 62 smrtnih žrtev, danes začeli dvodnevno množično cepljenje prebivalstva. Kot so sporočile oblasti te tihomorske otoške države, je v času cepljenja zaprta večina cest, javnih ustanov, podjetij in trgovin. Za vozila v zasebni lasti pa danes večino dneva velja prepoved vožnje.

Kot je sporočil premier Samoe Tuilaepa Sailele Malielegaoi, so zdravstvene ekipe, ki izvajajo cepljenje, danes dosegle večino odročnih predelov. V petek, drugi dan cepljenja, pa se bodo osredotočili na mesta in njihovo okolico, poročajo tuje tiskovne agencije.

Prebivalcem oblasti svetujejo, naj ne zapuščajo domov ter naj izobesijo rdečo zastavo, če so v njihovem gospodinjstvu člani, ki še niso bili cepljeni. V času cepljenja je zaprta večina cest, javnih ustanov, podjetij in trgovin. Za vozila v zasebni lasti danes večino dneva velja prepoved vožnje, prekinjene so trajektne povezave med otoki.

Lokalnim zdravstvenim delavcem in javnim uslužbencem pri akciji obveznega cepljenja pomaga več kot 70 strokovnjakov iz ameriške zvezne države Havaji.

Oblasti v državi, ki šteje vsega skupaj 200.000 prebivalcev, so od začetka novembra zabeležile več kot 4200 obolelih za ošpicami, od srede so našteli 165 novih primerov. Zaradi epidemije, ki je smrtne žrtve zahtevala predvsem med otroki, so sredi novembra razglasili izredne razmere ter zaprli šole, vrtce in univerze. Uvedli so tudi obvezen program cepljenja.

Z izbruhi ošpic sta se v zadnjem času soočila tudi otoka Tonga in Fidži, a najhuje je prav na Samoi, kjer je bila doslej stopnja precepljenosti nizka, le med 28- in 40-odstotna. Svetovna zdravstvena organizacija nizko stopnjo precepljenosti pripisuje močni kampanji proti cepljenju.

Oblasti na Samoi med drugim skrbi tudi učinek epidemije na gospodarstvo. V otoški državi je turizem eden izmed glavnih stebrov gospodarstva in številne družine so od njega odvisne. Vodja tamkajšnje turistične organizacije Faamatuainu Lenata'i je novembra sporočil, da je otočje še vedno odprto za turiste in poslovneže, ki so proti ošpicam cepljeni.

