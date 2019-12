Zaradi politične afere je beseda leta postala Ibiza

Na spletnem glasovanju v Avstriji so za besedo leta 2019 izbrali ime španskega otoka

V Avstriji je na spletnem glasovanju za besedo leta 2019 največ podpore dobilo ime otoka, na katerem je bil tajno posnet video, ki je z vseh položajev odnesel bivšega predsednika svobodnjakov (FPÖ) Heinz-Christiana Stracheja. Afera Ibiza pa je zaznamovala tudi druge besedne kategorije Družbe za avstrijsko nemščino.

Po objavi videa, ki je bil na skrivaj posnet na počitniškem španskem otoku Ibiza, je moral z vseh položajev odstopiti Strache, saj je na posnetku posredno pozival h korupciji, kasneje pa je maja padla tudi celotna avstrijska vlada s kanclerjem Sebastianom Kurzem na čelu.

Strachejev kasnejši komentar posnetka, da je šlo za "p'jano štor'jo" (v originalu b'soffene G'schicht) je postala nebeseda leta, njegov izraz "hop, hop, hop" (v originalu zack, zack zack), s čimer je označil hitro menjavo novinarjev pri časniku Kronen Zeitung, pa so označili za neizjavo leta.

Splošna izjava leta je sicer postala "samo pogum in nekaj zagotovila, nam bo že uspelo", ki jo je v poskusu sprave izrekel avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen po izbruhu afere Ibiza.

V okviru letnega izbora so izbrali tudi mladinsko besedo leta - brexitiranje, kar pomeni napovedati odhod, ampak nikoli oditi, podobno kot se dogaja z britanskim izstopom iz Evropske unije.

Pri izboru besede leta Društva za avstrijsko nemščino je sodelovalo okoli 11.000 ljudi, ki so prek spleta oddali svoj glas. Izbor so organizirali skupaj z avstrijsko tiskovno agencijo APA in 11-člansko žirijo.

Nedavno pa so besedo leta izbrali tudi v Nemčiji. To je po izboru Družbe za nemščino postala dostojna pokojnina (v originalu Respektrente). Besedno skovanko si je izmislil delovni minister Hubertus Heil. Z izrazom je želel poudariti, da dodatek na pokojnino ni le poskus boja proti revščini, ampak gre za dostojanstvo in priznanje za prizadevanja.