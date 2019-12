VIDEO: Predsedniški kandidat se je zaradi vprašanja o sinu znesel nad volivcem

Ameriški predsedniški kandidat Joe Biden se je v Iowi razjezil na volivca in ga ozmerjal z lažnivcem, ko ga je ta spraševal o zaposlitvi njegovega sina v Ukrajini

Poleg aktualnega predsednika ZDA Donalda Trumpa imajo v času ustavne obtožbe napete živce tudi demokrati, kar je prišlo do izraza v četrtek. Predsedniški kandidat Joe Biden se je v Iowi razjezil na volivca in ga ozmerjal z lažnivcem, ko ga je ta spraševal o zaposlitvi njegovega sina v Ukrajini.

cWx8SL0RYRo

Biden je bil v Iowi na svoji turneji, ko ga je podpornik senatorke Elizabeth Warren obtožil, da je sinu Hunterju v Ukrajini uredil službo pri energetskem podjetju.

Biden mu je nemudoma zabrusil, da je "prekleti lažnivec", volivec pa je nadaljeval, da je to slišal na televiziji, kar je Bidna dodatno vznejevoljilo. 77-letni Biden je pristopil in volivca nekoliko bolj krepke postave izzval na tekmovanje v sklecah ter na preizkus inteligence. Kasneje ga je še označil za debelega.

Očitke, da je Biden sinu uredil službo v Ukrajini, je volivec, kot je dejal, slišal po televiziji. Joe Biden trdi, da tega ni storil.

Dejstvo je sicer, da je Hunter Biden dobil položaj v nadzornem odboru ukrajinskega energetskega podjetja Burisma, ko je bil njegov oče podpredsednik ZDA, pristojen za Ukrajino. Na tem položaju je bil med letoma 2014 in 2019, prejemal pa naj bi 50.000 dolarjev na mesec.

bccEJJS56-w

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je medtem v Washingtonu konservativnega novinarja opozorila, naj se ne igra z njo. Ko je ravno končala novinarsko konferenco za napoved nadaljevanja postopka ustavne obtožbe predsednika Trumpa, se je novinar konservativne Trumpu naklonjene televizijske mreže Sinclair oglasil z vprašanjem, ali sovraži predsednika ZDA.

Nemudoma se je obrnila proti novinarju, mu zažugala s prstom in dejala, naj je ne obtožuje, da kogarkoli sovraži. Razložila je, da je bila vzgojena kot katoličanka in ne sovraži nikogar, ampak vsak dan moli za predsednika. Obenem pa ga je označila za strahopetca, ker da ne stori ničesar za otroke, ki v šolah trepetajo zaradi nasilja s strelnim orožjem.

"Gre za ustavo ZDA in dejstvo, da je predsednik prekršil svojo prisego. Vzgojili so me za srce, polno ljubezni in vedno molim za predsednika. Ne igraj se z mano s takšnimi besedami," je še zabrusila novinarju in odšla.

Trump se je kmalu oglasil na Twitterju. "Nancy Pelosi je pravkar imela živčni napad. Sovraži, da bomo kmalu imeli 182 velikih novih sodnikov in toooliko več. Borza in brezposelnost podirata rekorde. Pravi, da moli za predsednika. Ne verjamem ji niti približno," je tvitnil predsednik ZDA. Pozval jo je še, naj raje pomaga brezdomcem v svojem okrožju.

fbEJpr4A9mQ