Finska z najmlajšo premierko na svetu

Tudi vse stranke v njeni vladi vodijo ženske

© Jukka-Pekka Flander / SDP

34-letna Sanna Marin, do nedavnega finska ministrica za promet, je pravkar postala najmlajša predsednica vlade na svetu. V političnih vodah je od 27. leta, sprva kot vodja službe mestnega sveta v domačem mestu Tampere, pozneje zakonodajalka, ministrica za promet pa je postala lanskega junija, ko se je oblikovala vlada Anttija Rinneja, člana stranke socialnih demokratov, ki je prejšnji teden odstopil. Stranka je nato izbrala Marinovo kot njegovo namestnico.

Izvolitev Marinove pa ni edina sprememba v finski vladi: Katri Kulmuni, 32-letna vodja sredinske stranke, je postala nova finančna ministrica – na tem mestu je nadomestila precej starejšega Mika Lintilä, ravno tako člana sredinske stranke. Finska ima tako trenutno 12 žensk na 18 ministrskih mestih. Hkrati pa so tudi vse vodje strank, ki tvorijo koalicijo, ženske, štiri med njimi pa so mlajše od 35 let. Poleg Marinove so to že omenjena Katri Kulmuni, Li Anderson iz Levega zavezništva, Maria Ohisalo iz Zelene lige in Anna-Maja Henrikson iz Švedske ljudske stranke Finske.

Sanna Marin, finska premierka

Sanna Marin o izzivih, ki jo čakajo, ko bo prevzela vodenje vlade, pravi naslednje: »Veliko dela je pred nami, da bomo povrnili zaupanje. Nikoli ne razmišljam o svoji starosti ali spolu, temveč razmišljam o razlogih, da sem se podala v politiko, in stvareh, zaradi katerih smo zmagali na volitvah.«

Sanna Marin je odraščala v skromnem okolju: starša sta se razšla, ko je bila še otrok in mama jo je sprva vzgajala sama, pozneje pa je zaživela v istospolnem partnerstvu. Zato Sanna Marin pravi, da prihaja iz »mavrične družine«. Družina je imela tudi finančne težave, vendar jo je mati pri vsem spodbujala in krepila njeno vero v to, da lahko postane, karkoli si želi. Novopečena premierka je tako prva v svoji družini, ki je dokončala srednjo šolo in se vpisala na fakulteto.