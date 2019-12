Britanski konservativci z absolutno večino v parlamentu

Laburisti so doživeli hud poraz, zato je njihov vodja Jeremy Corbyn že napovedal, da na prihodnjih volitvah ne bo vodil stranke

Boris Johnson

© Arno Mikkor (EU2017EE) / Flickr

Britanski konservativci so na včerajšnjih predčasnih volitvah osvojili 361 poslanskih mandatov, kar je precej več od absolutne večine 326 glasov v 650-članski poslanski zbornici. Laburisti so medtem doživeli hud poraz, imeli bodo 203 poslance, kažejo rezultati po preštetih glasovih iz 645 od 650 volilnih okrajev.

V svojem okraju je slavil tudi vodja konservativcev in premier Boris Johnson, ki je že pred objavo končnih izidov dejal, da jim volitve dajejo "močan mandat" za brexit.

"Predvsem se želim zahvaliti prebivalcem te države, ki so se udeležili decembrskih volitev, ki jih nismo želeli razpisati, a za katere mislim, da so se izkazale za zgodovinske volitve, ki nam dajejo v tej novi vladi možnost, da izpolnimo demokratično voljo britanskega ljudstva za spremembo te države na bolje in sprostitev potenciala celotnega ljudstva te države," je povedal na razglasitvi rezultatov v svojem okraju.

Iz vlade so pred tem sporočili, da bo Johnson v primeru vrnitve na Downing Street v ponedeljek opravil manjše zamenjave v vladi. Zakon o izstopnem sporazumu z EU, ki bo omogočil brexit 31. januarja, pa bo na dnevnem redu poslanske zbornice znova 20. decembra. Po izstopu bodo februarja sledile večje spremembe v vladi, proračun pa bodo predstavili marca.

Boris Johnson

Vodja laburistov Jeremy Corbyn, ki je obdržal svoj sedež, je medtem zaradi volilnega poraza že napovedal, da na prihodnjih volitvah ne bo vodil stranke. Bo pa na njenem čelu ostal še nekaj časa.

Jeremy Corbyn, vodja laburistov

© Sophie Brown

Iz SNP, ki je glede na trenutne izide osvojila 48 mandatov, so že pred objavo izidov sporočili, da so rezultati presegli njihova pričakovanja. "Boris Johnson ima mandat, da Anglijo popelje iz EU, vendar mora sprejeti, da imam jaz mandat, da dam Škotski možnost za alternativno prihodnost," je povedala njihova vodja Nicola Sturgeon in s tem nakazala na zahtevo za drugi referendum o škotski neodvisnosti od Združenega kraljestva.

Liberalni demokrati bodo imeli v prihodnji sestavi britanskega parlamenta 11 poslancev. Njihova vodja Jo Swinson je v četrtek izgubila svoj sedež proti kandidatu SNP. Ob tem je poudarila, da bodo rezultati volitev prinesli "grozo in zaprepadenost". Čez dan bo imela še eno novinarsko konferenco, na kateri bi lahko po poročanju BBC spregovorila tudi o svoji prihodnosti.

Osem poslancev bodo imeli severnoirski unionisti (DUP), kažejo podatki po preštetih glasovih v skoraj vseh volilnih okrajih.

Volilna udeležba na četrtkovih volitvah, ki so bile prve decembrske volitve po letu 1923, je znašala 67,2 odstotka, kar je 1,5 odstotne točke manj kot pred dvema letoma.

