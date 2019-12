Tradicionalna tajska masaža na Unescovem seznamu kulturne dediščine

Iz Slovenije so doslej na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine uvrstili klekljanje čipk, suhozidno gradnjo, obhode kurentov ter škofjeloški pasijon

Klasična tajska masaža

© WikiCommons

Tradicionalna tajska masaža se je uvrstila na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Masaža, ki izhaja iz Indije in jo že več stoletij izvajajo na Tajskem, je postala priljubljena v 60. letih minulega stoletja, ko so se po vsem svetu razširile posebne šole za maserje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Predstavnik Tajske pri Unescu je odločitev Unesca, da tajsko masažo uvrsti na seznam nesnovne kulturne dediščine, označil za zgodovinsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Pripomoglo bo k izvajanju tajske masaže duad doma in po svetu," je dodal.

Tajska masaža je na Tajskem razširjena po vsej državi, od zdravilišč v prestolnici Bangkok do plaž na Puketu in skromnih uličnih salonov. Ura tajske masaže, katere posebnost so pritiskanje na akupunkturne točke na telesu s palci, komolci, koleni in nogami ter raztegovanje in zvijanje telesa, v kraljestvu stane približno pet ameriških dolarjev. V najbolj prestižnih tajskih zdraviliščih stane ura masaže 100 ameriških dolarjev, v London, New Yorku, Hongkongu, kjer postaja vedno bolj priljubljena, pa tudi od dva do trikrat več.

Tehniko tajske masaže so na Tajsko pred približno 2500 leti prinesli zdravniki in menihi, ki so skrivnosti masaže predali samostanom, nato pa so se te prenašale iz roda v rod znotraj posameznih družin.

Šola tajske masaže, ki je v 145 državah sveta doslej izobrazila že več kot 200.000 maserjev, je začela delovati leta 1962.

cyjxE5oH1xg