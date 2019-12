Kaj smo v Sloveniji letos najbolj guglali?

Iskalnik Google je objavil rezultate, kaj smo Slovenke in Slovenci letos najbolj iskali na spletu

Luka Dončić v ligi NBA

Upravljalec vodilnega spletnega iskalnika na svetu Google je objavil podatke o trendih na področju spletnega iskanja v Sloveniji letos. Uporabnike je tokrat najbolj zanimal košarkar Luka Dončić, po pogostosti iskanja sledijo podatki o padcu berlinskega zidu in pesmi Evrovizije.

Besedi Luka Dončić so slovenski uporabniki v Googlov iskalnik najpogosteje vpisovali v januarju, ko je prek spleta potekalo glasovanje za tekmo vseh zvezd košarkarske lige NBA. Ko so konec meseca sporočili, da kljub velikemu številu glasov, ki jih je dobil od navijačev ter tudi novinarjev in igralcev, 17. februarja na tekmi v Charlottu v Severni Karolini ne bo igral, se je zanimanje precej zmanjšalo.

Za padec berlinskega zidu Slovenci vse do novembra niso kazali kaj veliko zanimanja. To je skokovito poraslo šele v začetku novembra, ko je ta simbol konca razdelitve Nemčije in s tem tudi Evrope obeležil 30 let. Poizvedb v Googlu je bilo v tednu dni toliko, da so zadoščala za drugo mesto na seznamu najbolj priljubljenih iskanj v letu 2019.

Google.si (2019):



1. Luka Dončić

2. Berlinski zid

3. Evrovizija

Ponovno se je na seznam najbolj priljubljenih iskanj v Sloveniji uvrstila tudi pesem Evrovizije, tokrat na tretje mesto. Zanimanje za glasbeno tekmovanje je začelo naraščati že februarja, vrhunec pa doseglo sredi maja, ko je v izraelskem Tel Avivu zmagala Nizozemska s pevcem Duncanom Laurenceom.

Slovenskih predstavnikov na letošnji pesmi Evrovizije, Zale Kralj in Gašperja Šantla, ki sta zasedla 15. mesto, med desetimi najbolj priljubljenimi splošnimi iskanji v Sloveniji ni, prav tako ne med najbolj iskanimi osebami v tem letu.

Vrh letvice najbolj iskanih oseb v Sloveniji v letu 2019 zaseda Dončić. Sledita že umrla poljska alpinistka Wanda Rutkiewicz, ki jo je Google sredi oktobra uvrstil v svoj logotip Doodle, ter deček Kris, za katerega je jeseni vsa Slovenija zbirala denar za zdravljenje v ZDA.

Do desetega mesta med osebnostmi, ki so letos najbolj zanimale uporabnike interneta v Sloveniji, sledijo Bradley Cooper, Primož Roglič, Kristina Mandarina, Nives Orešnik, Tina Gorenjak, Kinsey Wolanski in Miki Šarac.

Najbolj iskani dogodki so bili letos v Sloveniji pesem Evrovizije, Ema in evropske volitve. Sledijo pust, kolesarski dirki po Italiji in Španiji, svetovni dan učiteljev, velika noč in Ljubljanski maraton.

Google je objavil tudi lestvice najbolj pogostih iskanja glasbenikov, filmov in zabavnih televizijskih vsebin v Sloveniji. Tu so prva mesta zasedli Madonna, Joker in Igra prestolov.

Vsi seznami temeljijo na iskalnih poizvedbah z največjim porastom prometa letos v primerjavi z lanskim letom.

