V predalih skritih še več kot 12 milijard mark

Največji delež nekdanje nemške valute so državljani za evre zamenjali ob uvedbi leta 2002. Od takrat se pri nemški banki letno znajde med 70 in 90 milijonov mark, trend pa je v upadu.

© WikiCommons

Nemci še vedno hranijo ogromne vsote nemških mark, težko se ločijo predvsem od velikih bankovcev. Čeprav so v Nemčiji pred skoraj 18 leti uvedli evro, državljani do konca novembra po podatkih nemške centralne banke niso v sedanjo valuto zamenjali še 12,46 milijarde mark (okoli 6,37 milijarde evrov).

V obtoku je tako še 5,83 milijarde mark v bankovcih in 6,63 milijarde mark v kovancih. To pomeni 165 milijonov bankovcev in več kot 23 milijard kovancev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Glede na podatke nemške centralne banke so v obtoku še predvsem večji bankovci za 100, 200, 500 in 1000 mark, skupaj vrednost teh bankovcev znaša 3,55 milijarde mark.

Vedno znova se marke najdejo čisto po naključju, ko jih je nekdo skril v predale, kleti, med knjige ali zakopal na domačem vrtu. Ker se v Nemčiji še vedno lahko staro valuto zamenja za novo, se splača poiskati izgubljene bankovce. Menjalni tečaj je od uvedbe evra enak, en evro je vreden 1,956 marke.