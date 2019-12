Erdogan grozi z zaprtjem ameriških vojaških oporišč

Turčiji namreč ZDA žugajo s sankcijami zaradi nakupa ruske protiletalske obrambe

Erdogan in Trump leta 2017 v Beli hiši

© Shealah Craighead / WikiCommons

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v luči napetosti med Turčijo in ZDA v nedeljo znova obudil možnost zaprtja vojaških oporišč Incirlik in Kurecik, ki ju uporablja ameriška vojska. To je sicer doslej storil že večkrat.

"Če bo potrebno, lahko zapremo Incirlik in lahko zapremo Kurecik," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na provladni televiziji A Haber dejal Erdogan.

Incirlik na jugu Turčije je odigral pomembno vlogo v ameriških vojaških operacijah na Bližnjem vzhodu in v Afganistanu, bolj nedavno pa proti skrajni skupini Islamska država. Kurecik pa gosti veliko radarsko postajo za potrebe zveze Nato.

Erdogan je v preteklosti v obdobjih zaostrenih napetosti med državama že večkrat omenil možnost zaprtja oporišč. To je pred dnevi storil tudi turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu, ko je dejal, da bo v primeru ameriških sankcij lahko na mizi spet tudi zaprtje vojaških baz.

Turška vlada je poleg tega v petek uradno protestirala pri ameriškem veleposlaniku v Ankari zaradi kongresne resolucije o razglasitvi pokola 1,5 milijona Armencev leta 1915 in v kasnejših letih za genocid.

Turčiji namreč ZDA grozijo s sankcijami zaradi nakupa ruske protiletalske obrambe. Ankara se je odločila za nakup protiraketnega sistema S-400 namesto ameriškega obrambnega sistema patriot. Zaradi tega je Washington že prekinil sodelovanje s Turčijo v programu najsodobnejših lovskih letal F-35.

Predsednik ZDA Donald Trump je v senatu lobiral proti sprejetju resolucije potem, ko jo je z veliko večino najprej sprejel predstavniški dom. Senat je potem resolucijo potrdil soglasno.

lAHvN1UND3k