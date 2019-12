Ladja ameriške mornarice bo nosila ime LGBT+ aktivista Harveyja Milka

Harvey Milk je bil prisiljen zapustiti mornarico prav zaradi spolne usmerjenosti. O njem so posneli tudi hollywoodski film, v katerem ga je igral Sean Penn, ki je za vlogo prejel celo oskarja.

Harvey Milk leta 1978 v županovi pisarni

© Daniel Nicoletta / WikiCommons

Ameriška mornarica je naročila nov tanker za oskrbo z gorivom vojaških ladij in letal, ki ga namerava krstiti Harvey Milk po slavnem aktivistu za pravice LGBT+ skupnosti, ki je bil ga pred desetletji prisiljen zapustiti mornarico prav zaradi spolne usmerjenosti. Ime je bilo izbrano že leta 2016, ko je ZDA vodil predsednik Barack Obama.

Harvey Milk je dokončal mornariško šolo za častnike in delal kot potapljač na reševalni podmornici vojaške mornarice v času korejske vojne. Njegovi nadrejeni so ga ujeli s fantom v parku, ki je bil takrat znano zbirališče LGBT+ skupnosti. V tistih časih je bila istospolna usmerjenost za ameriško vojsko prekršek in Milka so prisilili v odhod.

Najprej se je preselil v New York, kjer je bil učitelj, borzni posrednik in producent glasbenih predstav na Broadwayju. Leta 1972 se je preselil v San Francisco, kjer je odprl trgovino s fotoaparati in postal aktivist za pravice LGBT+ skupnosti. Leta 1978 je uspel zmagati na volitvah za mestnega nadzornika, a je bil še istega leta ubit v atentatu skupaj z županom Georgom Mosconejem.

Ameriško mornarico je končno zajel val naprednosti in vključevanja, saj gradi na primer tudi vojaško ladjo z imenom nekdanje borke za volilno pravico žensk Lucy Stone in nekdanjega borca proti suženjstvu Sojournerja Trutha.

Ameriške oborožene sile so (uradno) odločno zavračale homoseksualnost vse do leta 1993, ko je bil sprejet kompromis med vojsko in demokratskih predsednikom Billom Clintonom. Uvedli so tako imenovano politiko "ne sprašuj, ne govori" (don't ask, don't tell). Praktično je to pomenilo, da te v vojski ne sme nihče vprašati o spolni usmerjenosti, če pa te ujamejo v praksi, je tvoje kariere konec.

Šele leta 2011 je bila diskriminacija tudi uradno odpravljena. Demokrat Barack Obama je politiko "ne sprašuj, ne govori" ukinil in dovolil odprto služenje predstavnikov LGBT+ skupnosti v vojski. To je potem potrdilo še vrhovno sodišče ZDA. Odbor mestnih nadzornikov San Francisca je začel leta 2012 lobirati pri mornarici, naj katero od ladij imenuje po Milku in mornarica je privolila leta 2016.

Washington Post poroča, da je mornarico končno zajel val naprednosti in vključevanja, saj gradi na primer tudi vojaško ladjo z imenom nekdanje borke za volilno pravico žensk Lucy Stone in nekdanjega borca proti suženjstvu Sojournerja Trutha.

Ps8VmNTfK8k

9HFRjamyua0