Kazenske ovadbe, ker so pobrali denar, storili pa nič

"Ugotovili smo, da je prišlo do nekaterih nepravilnosti, da namreč družbe niso izpolnile vseh svojih obveznosti, za katere so pobrale denar. Zaradi tega je inšpekcija tudi podala nekatere kazenske ovadbe naprej na tožilstvo oziroma policijo," je povedal okoljski minister Simon Zajc

Simon Zajc, minister za okolje

Okoljski inšpektorji so pri nekaterih družbah za ravnanje z odpadno embalažo odkrili določene nepravilnosti, zaradi katerih so organom pregona podali tudi kazenske ovadbe, je v državnem zboru (DZ) včeraj povedal okoljski minister Simon Zajc. Družbe naj bi namreč pobrale embalažnino, potem pa niso izpolnile svojih obveznosti.

Inšpekcija je v času izvajanja intervencijskega zakona za odvoz nakopičene odpadne embalaže pregledala nekatere družbe za ravnanje z odpadno embalažo. "Ugotovili smo, da je prišlo do nekaterih nepravilnosti, da namreč niso izpolnile vseh svojih obveznosti, za katere so pobrale denar. Zaradi tega je inšpekcija tudi podala nekatere kazenske ovadbe naprej na tožilstvo oziroma policijo," je povedal Zajc.

Sicer je bila v skladu z interventnim zakonom, katerega veljavnost se izteče konec leta, odpeljana skoraj vsa nakopičena odpadna embalaža. Postopki potekajo še za okoli 2000 ton. Na drugi strani pa država še vedno ni našla rešitev za nakopičene odpadne sveče, je pojasnil Zajc. "Če s pogajanji ne bomo uspešni do konca leta, bomo morali to urediti v prihodnjem letu, verjetno s spremembo uredbe," je povedal. Tekoče se medtem sveče trenutno redno odvažajo.

Odpadkovni del zakona se bo spremenil tako, da proizvajalci ne bodo več odgovorni za svoje izdelke, ko ti postanejo odpadek, le finančno, ampak tudi organizacijsko. S tem se želi država izogniti situaciji iz prejšnjega leta, ko je morala za nakopičeno odpadno embalažo poskrbeti z interventnim odvozom in za to zagotoviti tudi finančna sredstva.

Sistemske spremembe prinaša spremenjeni zakon o varstvu okolja, ki ga bo ministrstvo še enkrat poslalo v krajšo javno razpravo, Zajc ocenjuje, da še v tem tednu. "Računam, da bo DZ za zakon potrdil na spomladanskih sejah," je povedal.

Regresne zahtevke gre pričakovati po novem letu.

"Dokler se bomo v Sloveniji izogibali objektom, ki bi poskrbeli za te naše odpadke, bomo seveda morali povedati tudi državljanom, da bodo cene rasle."



Simon Zajc, okoljski minister

Znova je Zajc napovedal tudi spremembo uredbe o embalaži, s katero bo država ukinila prag 15 ton za zavezance za plačevanje embalažnine. Obenem pa je izpostavil, da bodo cene ravnanja z odpadki naraščale, dokler Slovenija ne bo sama sposobna poskrbeti za svoje odpadke. "Dokler se bomo v Sloveniji izogibali objektom, ki bi poskrbeli za te naše odpadke, bomo seveda morali povedati tudi državljanom, da bodo cene rasle," je poudaril. Še večja pa bo težava, ko tujina naših odpadkov sploh ne bo želela več sprejemati.

Zajc je spomnil na objekte, ki že opravljajo nalogo sežigalnic pri nas; te se nahajajo v Celju in Anhovem, ta dejavnost zanima tudi Termoelektrarno Šoštanj. "A na koncu bomo po moje prišli do tega, da bomo morali postaviti še vsaj en objekt za termično obdelavo," je dejal minister.