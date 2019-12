Javno pismo poslankam in poslancem

Tako mi kot vi že zelo dolgo vemo, da je treba dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukiniti

Čas je, da se to prekine, nespodobno je ...

© Giovanni Jaguela / Pexels

Drage poslanke in poslanci, razprava o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, o katerem boste danes glasovali, že precej časa ni več vprašanje ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Danes namreč že vse vemo: tri zasebne zdravstvene zavarovalnice od nas na leto poberejo za 540 milijonov evrov vplačil, nato pa jih naprej bolnicam in zdravstvenim domovom nakažejo zgolj okoli 480 milijonov evrov. Ali 60 milijonov evrov manj kot zberejo, toliko si namreč obračunajo za raznorazne administrativne stroške, plače, provizije in seveda za dobiček.

Da je sedanji sistem nesolidaren, ravno tako že vemo: Govorimo o tem, da danes upokojenec s 400 evri pokojnine plačuje za to zavarovanje isti znesek kot menedžer z 10.000 evri plače. A v tej fazi gre zgolj za to, da denar pride neposredno v zdravstveno blagajno, ne pa da si tri zasebne zavarovalnice od tega odrežejo svoj delež od vplačil prebivalcev. Vsako leto in od vsakega vplačila, samo zato, ker se je v 90. letih naredilo ta obvod, ki nima nobenega drugega učinka, kot da koristi zasebnikom. Čas je, da to prekinete. Nespodobno je.

Tako mi kot vi že zelo dolgo vemo, da je treba dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukiniti. Ta tema je zato že precej časa tema o sprenevedanju, morda celo korupciji. To sprenevedanje je sicer skrito za leporečjem, ki pa ga, dragi poslanci, vsi že zelo dobro razumemo. Ko bo kateri izmed vas – verjetno celo zdravstveni minister Aleš Šabeder – danes v parlamentu dejal: »Ja, seveda, absolutno, dopolnilno zdravstveno zavarovanje je treba ukiniti, toda tega problema se moramo lotiti celostno, premišljeno«, bomo mi in tudi vi vedeli, da so bile te izrečene besede žal stimulirane z interesi, zasebnimi interesi.

Če ne verjamete, si preberite, kaj zadnja leta sporočajo predstavniki zasebnega kapital. »Poslanci odločajo o četrt milijarde škode v zdravstveni blagajni« ali pa »Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bi prinesla okoli 250 milijonov evrov primanjkljaja zdravstvene blagajne« ali pa da bo prispevek bistveno višji. Verjetno boste slišali tudi, da bo kar 100 tisoč ljudi po novem prisiljenih plačevati novi prispevek. Dober PR-pristop je tudi ta: »Tema dopolnilnega zavarovanja je izjemno pripravna, da se lahko vse druge teme, ki so dejansko problem v zdravstvu, pometejo pod preprogo.« Res želite sodelovati v tem sprenevedanju in laži?

Floskule o nujni pazljivosti in o nevarnosti spreminjanja sistema poslušamo in beremo že 16 let. Prosimo, glasujte danes za ta prvi korak, za prenos dopolnilnega zavarovanja na ZZZS, da ne bomo šli v še eno, že 17. leto sprenevedanja.