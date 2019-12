Protikorupcijska komisija bo preverila poslovanje Novih obzorij, ki so v delni lasti SDS

Oštro.si je analiziral podatke državnega zbora o financiranju izobraževanja poslancev v zadnjem desetletju. V vsaj enajstih primerih so bili izvajalci izobraževanja neposredno ali posredno povezani s politično stranko. Pri višini te porabe izstopa SDS.

Janez Janša, predsednik SDS, med selfijem z "ožjo družino" in madžarskim predsednikom Viktorjem Orbanom

Pri sklepanju pogodb med državnim zborom in izvajalci izobraževanja poslancev ni jasnih omejitev. Poslance lahko tako izobražuje skoraj vsakdo in o katerikoli vsebini. Tudi izvajalec, ki je v delni lasti politične stranke istih poslancev, navaja portal Oštro.si.

Državni zbor za izobraževanje poslancev na tečajih, seminarjih in drugih oblikah usposabljanja vsako leto nameni 800 evrov na poslanca posamezne poslanske skupine. Ta namenska sredstva ureja sklep mandatno-volilne komisije o izobraževanju.

Vendar ta ne določa, o čem se lahko poslanci izobražujejo, in ne opredeljuje natančno, kdo lahko poslance izobražuje. To lahko odpira prostor za morebitna navzkrižja interesov in korupcijo.

»Uradna oseba funkcije ne sme uporabiti, da bi komu uresničila nedovoljen interes. Za to, da se mu izogne, mora storiti vse.«



Komisija za preprečevanje korupcije (KPK)

Od leta 2009 do septembra letos je parlament za izobraževanje porabil dobrih 575 tisoč evrov. Nekaj več kot tretjino vsega denarja za izobraževanje, 194.616 evrov, je porabila poslanska skupina SDS, ki je imela v zadnjih štirih parlamentarnih sklicih skupno tudi največ poslancev.

Založba Nova Obzorja, ki je v delni lasti stranke SDS, je v tem času zgolj s tremi pogodbami za javno nastopanje in šolo retorike zaslužila 45.685 evrov. Rok izvedbe izobraževanja ene od pogodb je bil le šest dni pozneje, vrednost izobraževanja pa 19.750 evrov.

Zgodbo si lahko preberete na nepridobitnem spletnem mediju Oštro.si.