Poslanka SNS Lidija Ivanuša prestopila v SDS

Poslanka Lidija Ivanuša je zapustila poslansko skupino SNS in se pridružila stranki SDS in njeni poslanski skupini, ker ravnanja SNS v zadnjem času ne odražajo ciljev in njenih vrednot

© Facebook

Poslanka Lidija Ivanuša je zapustila poslansko skupino SNS in se pridružila stranki SDS in njeni poslanski skupini. Kot je zapisala na družbenem omrežju Facebook, ravnanja SNS v zadnjem času ne odražajo ciljev in vrednot, zaradi katerih se je odločila za aktivno politično udejstvovanje.

Ravnanja SNS v zadnjem času namreč ne odražajo ciljev in vrednot, ki so zapisane v programskih dokumentih stranke in zaradi katerih se je odločila za aktivno politično udejstvovanje.

"Mnogi med vami ste me upravičeno spraševali, zakaj podpiramo vlado, ki izvaja promigrantsko politiko, zakaj glasujemo proti višjim povprečninam, ki bi omogočile bistveno hitrejši razvoj slovenskih občin. Iz vaših besed je bilo moč razbrati očitke, da se prodajamo v zameno za politično funkcijo," je zapisala.

Dodala je še, da se v politiko ni podala zato, da bi reševala svojo eksistenco, niti zato, da bi kimala in delovala v nasprotju s svojimi prepričanji. "V politiko sem šla zato, ker želim konkretno prispevati k boljšemu življenju državljank in državljanov. Tega v okviru SNS ne morem uresničevati, zato je izstop edina možna in korektna odločitev," je še zapisala.

Ker se zaveda, da bi imela kot samostojna poslanka v parlamentu težko bistveno vplivala na politično odločanje, je sprejela odločitev, da se pridruži stranki SDS in njeni poslanski skupini, saj so ji blizu njene vrednote.

Predsednik SDS Janez Janša je na družbenem omrežju Twitter že izrekel dobrodošlico novi članici in poslanki SDS. "Naša vrata so odprta za vse ljudi dobre volje, ki jim je mar za Slovenijo in imajo pokončno hrbtenico," je zapisal.