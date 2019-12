Jelinčič trdi, da je šlo za načrtovan prestop, v SDS pa pravijo, da je poslanka sama prišla k njim

Predsednik SNS Zmago Jelinčič je prepričan, da se je zadeva pripravljala že dalj časa, vodja poslancev SDS Danijel Krivec pa pravi, da se je poslanka sama obrnila na njihovo stranko

Zmago Jelinčič, predsednik SNS, je izgubil poslanko ...

Prestop poslanke Lidija Ivanuša iz SNS k SDS je predsednik in vodja poslanke skupine SNS Zmago Jelinčič Plemeniti v izjavi za STA pospremil z besedami, da se je zadeva očitno pripravljala že dalj časa. Vodja poslancev SDS Danijel Krivec pa je zatrdil, da poslanki niso nič svetovali ali pritiskali nanjo, ampak se je sama obrnila na SDS.

"Zadeva se je pripravljala s strani SDS že kar dolgo časa. Vezni člen s poslanko je bil poslanec SDS Marijan Pojbič, ki mu je pač uspelo to narediti. Kaj so ji obljubili, ne vem, in me tudi ne zanima," je dejal Jelinčič. Po njegovih besedah so bile prav obljube, ki jih je SDS dala Ivanuši, ključne pri njeni odločitvi.

"Da se je zadeva peljala že dolgo časa, se kaže v tem, da ima poslanka Ivanuša že danes svojo spletno stran in svoj Facebook z oznako SDS," je opozoril Jelinčič. Kot je dodal, je obenem vodja poslancev SDS Krivec predsedniku DZ Dejanu Židanu že poslal dopis, da je v njihovi poslanski skupini ena oseba več.

Jelinčič meni, da bo poslanka Ivanuša pri SDS "razočarana, ker bo morala delati, kar pa bo zanjo težko". V zvezi z ugibanji, da naj bi k SDS prestopil tudi poslanec SNS Jani Ivanuša, pa je dejal, da so špekulacije morebiti posledica enakega priimka. "Mislim, da poslanec Ivanuša ne razmišlja o odhodu," je dejal.

"V poslanski skupini SNS ostajamo trije poslanci, morebiti pa bo tudi k nam kdo prišel," je dodal Jelinčič. Poslanec Ivanuša je medtem v izjavi za Delo zatrdil, da je strah pred tem, da bi tudi sam izstopil iz SNS, povsem odveč. Ni pa zanikal poskusov vplivanja nanj, da bi šel po enaki poti, zato je ocenil, da bi moral premier Marjan Šarec udariti po mizi.

Kot je Ivanuša pojasnil za STA, se ne vidi nikjer drugje kot v SNS. Potezo poslanske kolegice Ivanuša obžaluje, a kot pravi, "je polnoletna oseba in kot taka odloča samostojno o sebi in svoji prihodnosti". Ob tem pa ne more mimo dejstva, da zaradi svojih pogledov ni postala samostojna poslanka. "Ampak več kot očitno je, da so bile druge igre v ozadju," je še zapisal.

Vodja poslancev SDS Krivec pa je prestop poslanke Ivanuše komentiral z besedami, da v njihovi stranki z veseljem sprejmejo kogarkoli, ki v programu SDS prepozna svoje vrednote. "Očitno so bili pritiski nanjo tako močni, da je to odločitev sprejela," je ocenil v izjavi za medije. Poudaril je, da se je poslanka sama obrnila na SDS ter ji niso "nič svetovali ali pritiskali nanjo".

Krivec je tudi zanikal, da bi imeli kakršnekoli pogovore s poslancem Ivanušo. Na vprašanje, ali bi bila vrata SDS odprta tudi za poslanca DeSUS Roberta Polnarja, če bi se razšel s svojo stranko, pa je Krivec ponovil, da z veseljem sprejmejo kogarkoli pod pogojem, da se poistoveti z vrednotami v programu SDS.

Poslanka Ivanuša je sicer danes sporočila, da je zapustila SNS ter se pridružila SDS in njeni poslanski skupini. Kot je zapisala na družbenem omrežju Facebook, ravnanja SNS v zadnjem času ne odražajo ciljev in vrednot, zaradi katerih se je odločila za aktivno politično udejstvovanje.