Rogličeva »davčna oaza«

Športnik leta se je preselil v Monako

Primož Roglič, številka ena svetovnega kolesarstva, slovenski športnik leta in prebivalec Monaka

© Profimedia

Monako je mestna državica na francoski rivieri, ki meri le dva kvadratna kilometra. Ima pa, vsaj na prvi pogled, velik problem. Na teh dveh kilometrih se gnete že 38 tisoč prebivalcev. Nobena druga država na svetu ni tako gosto poseljena in temu primerna je tudi cena. Cena kvadratnega metra stanovanja v Monaku je tudi najvišja na svetu, več kot 40 tisoč evrov. Sicer ima v povprečju Monako 300 dni sonca in lep razgled na Sredozemsko morje. Ampak to seveda ni razlog, zaradi katerega je Monako tako draga in priljubljena lokacija.