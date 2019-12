Preprodaja potrdil in razgradnja avtomobilov na črno

Nelegalni avtoodpadi, ki se jim okoljski inšpektorat ne more zoperstaviti

Podjetje Primorje je v stečaju, na njegovem zemljišču v Stari vasi so odloženi nevozni avtomobili

© Oštro.si

Pomanjkanje nadzora nad izdanimi potrdili za uničenje vozil omogoča njihovo poneverbo, s tem pa nelegalno kopičenje avtomobilov in preprodajo delov, so ugotovili novinarji Oštra.si. V Postojni so našli vsaj štiri nelegalne avtoodpade, ki se jim okoljski inšpektorat ne more zoperstaviti.

»Avto je lahko razbit, lahko je zakurjen, ni važno, kakšno je stanje, ampak po dogovoru. Vse po dogovoru na licu mesta,« je v telefonskem pogovoru z Oštro.si pojasnil Jure Sajevic iz okolice Postojne.

Kot je povedal, za 120 evrov izdaja uradna slovenska potrdila, čeprav je ta ob predaji izrabljenega avtomobila na zbirno mesto mogoče dobiti brezplačno. Povedal je še, da lahko nevozen avto za sto evrov prepiše na svoje ime ali na prijatelja.

Kaj z vozili počne, ni želel povedati, a je novinarjem Oštra.si od neimenovanih virov, saj ima Sajevic sloves nasilneža, uspelo izvedeti, da jih v sodelovanju z domačinom Francem Guljo razgraja in prodaja njihove dele.

V lasti Gulje oziroma njegovega še mladoletnega sina so v Postojni vsaj štiri nelegalna zbirališča odpadlih avtomobilov – eno celo v centru mesta, nedaleč od občine.

Okoljski inšpektorat je s postojnskim problemom seznanjen. Leta 2017 so izdali odločbo, v kateri so ugotovili, da zavezanec skladišči in razgrajuje avtomobile, s tem pa škodi okolju.

Še več, Gulja je inšpektorjem tudi že grozil, da jih bo polil z bencinom in zažgal. Z ministrstva za okolje in prostor so Oštru.si sporočili, da je inšpektorica grožnje prijavila policiji. A s tem povezane prijave na policiji nimajo.

Zgodbo si lahko preberete na nepridobitnem spletnem mediju Oštro.si.