Velika Madžarska = Mala Hrvaška

Daljnovidna sposobnost Janeza Janše, ki je v paktu z Viktorjem Orbánom nastavil mat pozicijo velikim Hrvatom

Adventni sestanek stranke Fidesz z zemljevidom Velike Madžarske

Viktor Orbán je spet objavil zemljevid Velike Madžarske, ki obsega tudi Prekmurje, Slavonijo, Hrvaško Zagorje, Zagreb in Liko, vse do Reke. Janez Janša pa je odgovoril, da imamo tudi Slovenci v prostorih vlade Kozlerjev zemljevid Velike Slovenije, ki obsega celo Istro, vključno z Reko, Gorskim Kotarjem in Kvarnerjem (Krk*, Cres in Lošinj). Torej se dogovorimo samo glede Reke in Hrvaška je preklana na pol. Ostane ji samo Dalmacija, kar pa si Dalmoši itak vseskozi želijo, da bi se otresli purgerjev iz Zagreba. In kar je bonus, arbitražnega sporazuma ne potrebujemo več in si ga lahko predsednik Pahor obesi na steno. Kaj pa Prekmurje? Po paktu Janša-Orbán bodo lahko imeli dvojno državljanstvo in dvojno volilno pravico ter dve stranki, SDS in Fidesz.

*Slovenija bi po "lastninskem pravu" morala zahtevati Krk zase, ker je tam trenutno več slovenskih nepremičnin kot pa v Prekmurju.

Kozlerjev zemljevid Velike Slovenije

Trojni pakt: Milan Zver, Viktor Orbán in Janez Janša

