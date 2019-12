V Kočevju si podajajo odgovornost za kriminal

Majhna občina, veliko kriminala

Kočevje

© WikiCommons / SI-Ziga

Oktobra je v Kočevju potekal protestni shod v organizaciji civilne iniciative STOP nasilju v Kočevju. Udeleženci so opozorili na po njihovem nevzdržno raven kriminala in predvsem fizičnega nasilja v občini.

Podatki policije za zadnjih 15 let, ki so jih pridobili novinarji portala Oštro.si potrjujejo, da Kočevje po količini zaznanih kaznivih dejanj med sosednjimi občinami izstopa. Stopnja kriminala v občini je več kot dvakrat višja kot v sosednjih Ribnici in Črnomlju in bolj primerljiva z neprimerno večjo mestno občino Ljubljana.

Občinska oblast odgovornost za visoko stopnjo kriminala pripisuje policiji in pravosodnemu sistemu. »Pravosodni sistem do kršilcev javnega reda in miru, do vlomilcev in tako imenovanih malih kriminalcev deluje sorazmerno tolerantno,« je v pismu premieru Marjanu Šarcu zapisal kočevski župan Vladimir Prebilič. »Kriminalnih povratnikov tako ne izločijo iz družbe.«

Kočevska policija po dostopnih podatkih v uspešnosti preiskovanja kaznivih dejanj ne odstopa od državnega in regionalnega povprečja.

Na Oštru.si so analizirali tudi podatke kočevskega oddelka ljubljanskega tožilstva od leta 2013 do lani. Analiza kaže, da tožilstvo v Kočevju do storilcev kaznivih dejanj ni bolj tolerantno, kot to velja za tožilstva drugod po državi. Je pa manj učinkovito pri reševanju zadev in manj uspešno pri doseganju zapornih kazni.

Odziv pravosodnega sistema pa je zgolj eden izmed dejavnikov, ki lahko vplivajo na stopnjo kriminala v lokalnem okolju. »Kazati s prstom na policijo in tožilstvo je relativno enostavno. Ponuditi mladim alternativne dejavnosti je pa bistveno težje, vendar dolgoročno tudi bistveno bolj učinkovito,« je v pogovoru za Oštro.si poudarila Mojca Plesničar iz Inštituta za kriminologijo.

Zgodbo lahko preberete na nepridobitnem spletnem mediju Oštro.si. >>