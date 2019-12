VIDEO: Hrvaška predsednica pozvala volivce, naj glasujejo za njenega protikandidata

Še eden v nizu spodrsljajev Kolinde Grabar-Kitarović

Kolinda Grabar-Kitarović v pogovorni oddaji na televiziji N1

© N1 / YouTube

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović si je privoščila nov spodrsljaj. V oddaji na televiziji N1, v kateri bi se morala soočiti z Zoranom Milanovićem, vendar se ta ni pojavil, je namreč pozvala volivce, naj v drugem krogu predsedniških volitev 5. januarja na glasovnici obkrožijo številko ena. Pod to številko pa navedena ona, temveč njen tekmec.

exI_WsRN2tg

Kolinda Grabar-Kitarović je pred drugim krogom volitev namreč včeraj gostovala na televiziji N1, kjer je spregovorila o različnih temah, na koncu pa je nagovorila volivke in volivce.

"Dragi volivci, pozivam vas, da pridete na volitve 5. januarja in oddate glas za Hrvaško, ki bo nadaljevala proces rasti in razvoja, za Hrvaško, ki zna in zmore bolje. Za Hrvaško, ki je ponosna na svoje vrednote, ki nima manjvrednostnega kompleksa v svetu, temveč je enakopraven sogovornik. Pozivam vas, da na glasovnici obkrožite številko ena," je dejala hrvaška predsednica.

Na glasovnici za drugi krog volitev pa bo pod številko ena Zoran Milanović. V skladu z volilnim zakonom namreč vrstni red na glasovnici za drugi krog določa število glasov v prvem krogu. Pred tednom dni je Milanović dobil 29,5 odstotka podpore, Kolinda Grabar-Kitarović pa 26,7 odstotka.

Soočenja bi se moral udeležiti tudi Milanović, vendar ni prišel, so pa njegovi kolegi iz socialdemokratske stranke (SDP) takoj opazili spodrsljaj predsednice in se nanj odzvali na družabnih omrežjih.

ZoYhI1brOiU