Ursula von der Leyen: »Združene države Evrope so projekt za moje otroke. Pot do tja bo dolga.«

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je kritično spregovorila o Donaldu Trumpu, radikalni podnebni politiki in pristopu do spletkarjev v evropski skupnosti

© Profimedia

Z Ursulo von der Leyen smo se pogovarjali v pisarni predstavništva evropske komisije na Pariškem trgu v Berlinu. V prostoru stoji stara lesena pisalna miza, za katero je nekoč delal tudi Walter Hallstein, prvi Nemec na čelu komisije. V njegovih časih je von der Leynova še hodila v šolo v Bruslju. V prestolnico EU se je vrnila, ko so jo predsedniki držav in vlad junija presenetljivo izvolili za predsednico komisije. Po kadrovskih težavah je nekdanja nemška ministrica za družino, delo in obrambo položaj uradno prevzela 1. decembra, mesec dni pozneje, kot je bilo načrtovano.

Gospa predsednica, ko ste leta 2011 v velikem intervjuju za Spiegel razpravljali o EU, ste zagovarjali združene države Evrope. Je to zdaj cilj vašega mandata kot predsednice komisije? >