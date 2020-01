Papež se je opravičil, ker je vernico udaril po roki

Incident med papežem in vernico

Papež Frančišek se je včeraj opravičil, ker je v torek na trgu Svetega Petra v Vatikanu med pozdravljanjem množice vernikov žensko, ki ga je zgrabila za roko in potegnila k sebi, udaril po roki. Priznal je, da je v tistem trenutku izgubil potrpljenje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Velikokrat izgubimo potrpljenje. Zgodilo se je tudi meni. Opravičujem se za slab zgled, ki sem ga dal včeraj," je pred današnjo mašo v baziliki svetega Petra v Vatikanu dejal papež.

Papež je v torek na trgu Svetega Petra pozdravil množico vernikov. Na posnetku, ki je na družbenih omrežjih postal viralen, je videti, da je ženska, ki je stala v množici za ograjo, papeža ujela za roko in ga grobo povlekla k sebi. 83-letni papež se je ostro odzval, nekaj vzkliknil in nato žensko dvakrat rahlo udaril po roki, da bi ga spustila, in se iztrgal iz njenega prijema.

Dogodek je na družabnih omrežjih sprožil različne odzive.

Obenem pa je Papež Frančišek na prvi dan novega leta obsodil vsakršno nasilje nad ženskami in izkoriščanje njihovega telesa za namene potrošništva in pornografije. Če želimo krepiti človečnost na svetu, moramo začeti s spoštovanjem žensk, je dejal med mašo v baziliki svetega Petra v Vatikanu.

"Ženske so vir življenj. A vendarle se jih nenehno žali, tepe, posiljuje in sili v prostitucijo."



Papež Frančišek

"Ženske so vir življenj. A vendarle se jih nenehno žali, tepe, posiljuje in sili v prostitucijo ter odstranjevanje življenja, ki ga nosijo pod srcem," je poudaril papež. "Vsaka oblika nasilja, zadanega ženski, je skrunitev Boga, rojenega iz ženske," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Frančišek.

Glede na to, kako ravnamo s telesom ženske, razumemo svojo raven človečnosti, je še dejal in obžaloval, da je žensko telo žrtvovano "na posvetnih oltarjih oglaševanja, dobička, pornografije". "Treba ga je osvoboditi potrošništva, treba ga je spoštovati in častiti," je dodal.

Po njegovem prepričanju je materinstvo danes pogosto poniževano, saj da je "edina rast, ki šteje, gospodarska rast". Spomnil je na vse matere, ki se v želji, da bi svojim otrok omogočile boljšo prihodnost, odpravijo na nevarna potovanja. Ko prispejo na cilj, pa so te ženske in otroci pogosto označeni za odvečne s strani ljudi, ki imajo "trebuh, poln stvari, srce pa prazno ljubezni".

Pozval je tudi k močnejšemu vključevanju žensk v procese odločanja. "Ženska je darovalka in posredovalka miru in jo je treba v polnosti pridružiti odločitvenim procesom. Kajti ko ženske lahko posredujejo svoje darove, svet ponovno postane enotnejši in mirnejši. Zato, pridobitev za ženske je pridobitev za vse človeštvo," njegove besede na spletu navaja Radio Vatikan.