Spolno nevtralni osebni zaimek postal beseda desetletja

THEY, tretjo osebo množine v angleščini, za poimenovanje uporabljajo tisti, ki se ne identificirajo niti kot moški niti kot ženske

Nebinarna zastava in beseda desetletja

© WikiCommons

Washington, 4. januarja - Angleški spolno nevtralni osebni zaimek they, ki označuje tretjo osebo množine, je po izboru ameriških jezikoslovcev postal beseda desetletja. V angleščini beseda they oz. v prevodu oni ni spolno določljiva, medtem ko imamo v slovenščini tri različice besede. Za laskavi naslov sta se med drugim potegovali še besedi podnebje in meme.

Tretjo osebo množine v angleščini they za poimenovanje uporabljajo tisti, ki se ne identificirajo niti kot moški niti kot ženske. Zato imajo raje to obliko zaimka, da se s tem izognejo tradicionalni moški obliki on in ženski obliki ona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V slovenščini so sicer spolno zaznamovane vse tri oblike osebnega zaimka v tretji osebi množične - oni, one, ona.

Temeljni del jezika, kot so osebni zaimki, je postal indikator trendov v družbi, kjer je v porastu diskurz o spolni identiteti.

Vodja ameriškega društva za narečje Ben Zimmer je pojasnil, da so postali zelo pozorni, ko je temeljni del jezika, kot so osebni zaimki, postal indikator trendov v družbi, kjer je očitno v porastu diskurz o spolni identiteti.

Že pred tem je besedo they za besedo leta 2019 izbral ameriški slovar Merriam-Webster.

Nebinarne osebe se vedno pogosteje pojavljajo tudi na televiziji in širše v popularni kulturi. Med drugim je tehnološki gigant Apple v zadnji posodobitvi operacijskega sistema dodal nevtralne emojije, pri katerih ni določljiv spol.

Med finalisti za besedo desetletja so bili še podnebje, emoji, meme in opioidna kriza.

Društvo, ki je staro že 131 let, je v preteklosti za besedi stoletja med drugim izbralo Google in splet.

V Sloveniji bosta tudi letos ZRC SAZU in spletni portal MMC izbirala besedo leta. Med skoraj 300 predlogi je strokovna komisija izbrala deseterico besed, ki gredo v finale. V spletni anketi, ki bo potekala do 9. januarja, lahko glas namenite eni od finalistk; te so: podnebje, trgovinska vojna, novinec, milenijec, prisilka, šarcizem, skiro, brezogljični, nebralec in volk.

Besedo leta bodo razglasili 9. januarja točno opoldne v Atriju ZRC SAZU. Na isti prireditvi bodo razglasili tudi kretnjo leta, ki jo bodo izbirali govorci slovenskega znakovnega jezika.