Policija aretirala Andreja Šiška

Šiško je na Osankarico prišel s Štajersko vardo. Policija ga je aretirala, ko je hotel priti do predsednika republike Boruta Pahorja.

Aretacija Andreja Šiška

© BK / YouTube

Policisti so na današnji spominski slovesnosti ob obletnici poslednjega boja Pohorskega bataljona prijeli Andreja Šiška, za katerim so pred božičnimi prazniki razpisali tiralico, so za STA potrdili na Generalni policijski upravi. Šiško je na Osankarico prišel z večjo skupino ljudi v uniformah, t.i. Štajersko vardo, ki je spremljala slovesnost.

Kot poroča časnik Večer, so Šiška aretirali policisti v civilu, ko je hotel priti do predsednika republike Boruta Pahorja. Z mariborske policijske uprave pa so sporočili, da so Šiška prijeli ob 11. uri na prireditvenem prostoru, prijetje pa je potekalo brez posebnosti. Policisti so Šiška na podlagi odredbe sodišča privedli na prestajanje zaporne kazni, so še dodali na PU Maribor. V upravi za izvrševanje kazenskih sankcij pa so za STA pojasnili, da je že začel prestajati kazen v mariborskem zaporu.

Kot je za STA povedala sopredsednica gibanja Zedinjena Slovenija Anica Bidar, so Šiška pridržali zaradi naloga za privedbo, čeprav naj še ne bi dobil pravilno vročenega poziva na prestajanje zaporne kazni. Ker naj bi iz javnosti izvedel, da ga iščejo, se je po njenih besedah prišel predat.

"On je prišel na Osankarico z namenom, da ga tukaj primejo. Če že na vsak način želijo, da kazen prestane do konca, se temu ne bo izogibal in se je prišel predat. To je bil naš cilj in to smo dosegli," je dodala Anica Bidar, na očitek, da so s tem zasenčili osnovni dogodek, ki s se mu prišli poklonit tudi sami, pa je odvrnila, da so tudi želeli, da ga primejo pred očmi javnosti.

Anica Bidar, sopredsednica Zedinjene Slovenije

Na dogodek se je odzval tudi predsednik Borut Pahor, ki je dejal, da smo vsi dolžni spoštovati dostojanstvo človeka in spominskih dogodkov. "Imamo pravico izražati svoja mnenja, a tudi spoštovati dostojanstvo drugih ljudi in tudi spominskih dogodkov. Še zlasti ko gre za pietetne dogodke," je dejal Pahor.

Mariborsko sodišče je Šiška zaradi ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve lanskega marca obsodilo na osem mesecev zapora, pri čemer pa je večino kazni odslužil že s priporom, iz katerega ga je sodišče do pravnomočnosti sodbe izpustilo ob izreku sodbe. Tako Šiško kot njegova zagovornica Lucija Šikovec Ušaj sta bila takrat prepričana, da mu preostanka kazni ne bo treba odslužiti.

V začetku decembra pa je sodišče izdalo poziv, naj se zglasi v zaporu. Medtem ko na sodišču trdijo, da so mu sklep pravilno vročili, pa Šiško nasprotno meni, da je bil poziv vročen prepozno in napačno. Vseeno je oddal prošnjo za preložitev prestajanja kazni, ki pa jo je mariborsko sodišče zavrglo, s čimer je sklep o tem, da mora v zapor, sredi meseca postal pravnomočen.

